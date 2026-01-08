徐巧芯批國防部保密標示規定「擾民」 顧立雄：與美軍交流有必要

國民黨立委徐巧芯2026.1.8質詢顧立雄，質疑空軍1/07公開的記者會，簡報不是機密，但每一段寫「無」，讓外界覺得很好笑。郭宏章攝



國防部自今年1月1日起實施「機密資訊精準標示精進作法」，內外公文公報，都須逐段審認及標示，每段標示密等，作法引起基層反彈，國防部近日調整政策，取消Line、Signal等社群軟體公務群組標示要求，但昨天空軍召開記者會說明救援辛柏毅上尉進度，但公開簡報卻還是打上【無】字，表示無機密等級，藍委徐巧芯因此在立法院質詢國防部長顧立雄，認為這是「擾民」，顧立雄則強調，保密標示是為了跟美軍實質交流，「這是必要進步的方法」。

空軍司令部昨天上午在花蓮基地說明F-16V Block 20失事、搜救飛官辛柏毅的臨時記者會，但直播畫面卻看到，空軍投影在大螢幕的簡報上，每一個文字段落後面都打上【無】字，連搜救進度與辛柏毅基本資料等，每一句後面也都打上【無】字，徐巧芯問顧立雄，軍方在對外公開的記者會，不可能有機密，為何還要寫【無】字，這個政策到底有什麼好處？

顧立雄解釋，精準核密是美軍行之有年的制度，為了跟美軍實質交流，建立共同圖像，這是要做到的基本功，第二美軍作法在網路上都可以找到相關案例，美軍公開資訊也會標示(U) （Unclassified）。

國防部長顧立雄2026.1.8說明，精準核密是美軍行之有年的制度，為了跟美軍實質交流，建立共同圖像，這是要做到的基本功。郭宏章攝

徐巧芯不以為然，並表示，她看過該份美軍報告，裡面僅是「建議」，沒有要求一定要打上機密等級標示。顧立雄對此加以否認，強調美軍現在整份文件機密等級也會逐頁、逐段標示，這跟國軍標示【無】是一樣的，這樣的作法，是跟國家機密保護法精神一致。

對此，徐巧芯動氣大聲質疑，顧立雄是律師耶！國家機密保護法要經過核定程序，今天立院的報告也經過核定程序嗎？空軍當天是公開的記者會，不是機密，每一段寫「無」，讓大家覺得很好笑。對此，顧立雄仍回應，對外公開資訊就會進行討論，對作業的人來講，作業的人要評斷這一段是什麼機密，「我覺得一點都不好笑」。

但徐巧芯仍不放過，接著批評顧立雄，「全台人民都覺得好笑、軍官莫名其妙，只有顧立雄大部長覺得不好笑，你內部文件怎麼寫是你的事情，公開的記者會還有必要嗎？不然幹嘛取消Line？就是因為知道太擾民，內部資料交給國防部怎麼寫都可以，公開記者會，你寫一個大家就知道，讓民眾清楚看懂記者會內容。」

今天的會議主席、外交國防委員會召委王定宇連忙打圓場，請國防部就記者會公開資訊是否要這樣標是可以審慎考慮，寫「無」字如果會引起錯誤判讀，也可以寫「U」（英文字母）。對此，顧立雄解釋說，國防部會聽取各方意見，大家調整原來習慣的做事方式，會增加適應成本，會逐步蒐集意見、檢討，「但我們覺得這是必要進步的作法。」國防部要加強保密的立場，似乎仍未退讓。

