徐巧芯批黃暐翰虛偽「中立媒體人」、國旗胸章當配件 黃三點反擊

徐巧芯槓上黃暐瀚。資料照 李政龍攝



國民黨立委徐巧芯批評媒體人黃暐瀚「為了上綠媒捧沈伯洋」、「把身上的中華民國的徽章拿掉，我覺得你黃暐瀚不配」，黃暐瀚今（10日）提出3點回應反擊，稱徐身為立委公開散佈錯誤訊息，請查清楚、為言論負責。「我愛中華民國，我愛台灣，我身上要不要掛中華民國的徽章？不勞委員操心」。

黃暐瀚今在臉書發文：「既然被立委點名，我就公開回應。

1.請問徐委員， 哪一個TVBS節目不找我？請委員公開講出來。（根本沒有不能上節目這回事，我也不仇恨TVBS，昨天不是還在上戰情室？身為立委，公開散佈錯誤訊息，請您查清楚，為自己的言論負責）

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2.到現在還在歪樓我說沈伯洋的球技像Curry。（關鍵是不了解對手，不是打籃球）

3.不喜歡現在的護照，就請委員自己在立院提案改正，你是立委，不是一般老百姓，想換護照封面，該怎麼做？請參考2020年，陳柏惟立委的提案（護照封面加註TAIWAN），建議外交部更改。」

黃下結論，「我喜歡現在的護照，有中華民國，有Republic of China，有TAIWAN，真好！我愛中華民國，我愛台灣，我身上要不要掛中華民國的徽章？不勞委員操心。」

黃暐翰發文後，徐巧芯稍早也在臉書發出千字文稱「西裝上別著中華民國國旗，卻反對護照上清楚標示我國國名Republic of China？資深中立媒體人，真的很虛暐！」回擊黃暐瀚。

徐說，平常看某「資深中立媒體人」上節目，胸前那枚中華民國國旗胸章別得比誰都勤，開口閉口也總愛自稱是「中華民國派」。但怎麼一遇到民進黨用政治意識形態搞小動作，把國家法定的英文國名「REPUBLIC OF CHINA」在護照上縮到幾乎看不見、變成像裝飾花紋一樣時，竟然選擇視若無睹，甚至，還反過來在沒有搞清楚預算審議流程的情況下，指責我「刁難」、「沒出過國」？不支持 Republic of China，算哪門子的中華民國派？

她說，這件事的關鍵，從來就不是有沒有出過國，而是國家主權與憲法尊嚴的問題！身為中華民國的立委，她絕對不能坐視國家尊嚴被矮化，她的立場很簡單：捍衛正式國名是立委的職責。

徐巧芯說，憲法就叫《中華民國憲法》。護照是代表國家主權的法律文件，大字寫出自己的英文正式國名「REPUBLIC OF CHINA」是理所當然的事。民進黨政府刻意動手腳、去中華民國化，她身為立委，要求外交部說清楚、講明白，完全是履行監督政府的職責。11億的預算凍結100萬無刪減，不到1%，且今天正式審查，以「主決議」的方式請外交部進一步說明，對外交事務運作與護照印製完全沒有影響。中立媒體人在預算審查前造謠，沒幾天就翻車，要不要道歉？

她認為，抹去自己的國名才是作繭自縛。有人認為放大Taiwan是為了國際辨識度，她對此並未否定。只不過，代表國家的正式法律名稱就是REPUBLIC OF CHINA，也很重要。如果政府連對自己的國名都沒有自信，遮遮掩掩、當成可以隨便縮小的配角，那才是真正讓台灣在國際上陷入定位模糊的危險境地。

徐巧芯說，別國旗卻不護國名，還不敢讓人講。一個真正熱愛中華民國的人，不應該只是把國旗當成作秀的配件。如果衣服上別著青天白日滿地紅，內心卻對國家正式英文國名被降格、被隱形這件事毫不在意，甚至幫執政黨的意識形態擦脂抹粉，那這種「中華民國派」未免太過廉價，被講兩句還玻璃心直接破防，太幽默了。

她表示，監督的是國家預算，反對的是政治操弄。如果真的那麼愛那枚國旗胸章，就請拿出一樣的標準，一起站出來捍衛護照上正統、清晰的REPUBLIC OF CHINA，那才是真正匹配青天白日滿地紅的真正名字！

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