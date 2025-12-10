徐巧芯批「雲淡風輕看戰爭」 苗博雅回：不要搞詐騙

徐巧芯（左）批「大言不慚講戰爭來了照樣上班上課」，苗博雅（右）在貼文下方留言回應。（資料畫面）

社民黨台北市議員苗博雅日前直播提及《台灣全民安全指引》，指出若金門或馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持基本日常作息，此言論引發國民黨立委徐巧芯質疑，應討論如何控制最小傷亡，而不是暗示「大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」，對此，苗在徐貼文下方留言怒批：「徐巧芯不要搞詐騙」，強調自己並未鼓吹戰爭、美化戰爭，並指相關批評是「標題殺人法」。

徐巧芯今日針對苗博雅直播言論，在Threads發文批評「大言不慚講戰爭來了照樣上班上課」、「不能不是你去送死，就說得雲淡風輕吧」，並指出戰爭涉及編制不足、軍人待遇與人力缺口、城鎮戰傷亡控制及關鍵基礎設施防護等問題，若進入城鎮戰，如何控制最小傷亡才是最需要討論的，而不是暗示「因為如果投降，我會被抓、被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」這種鬼話，並形容苗的說法形同戰爭不過是「要打去練舞室打」。

對此，苗博雅在該貼文下留言回應：「徐巧芯不要搞詐騙」，強調「苗博雅沒有講要打去練舞室打、苗博雅也沒有講要大家上戰場」，她表示，自己只是提出「維繫社會日常運作就是全社會防衛韌性的目標」的可能情境，卻被扭曲成鼓吹戰爭、美化戰爭，直呼這就是：「標題殺人法。」





