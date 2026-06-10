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即時中心／徐子為報導



資深媒體人、政治評論員黃暐瀚槓上北市藍委徐巧芯了，他今（10）日在社群發文指出：「既然被立委點名，我就公開回應」。他反嗆徐巧芯身為立委，公開散佈錯誤訊息，請查清楚，為言論負責。





徐巧芯日前受訪，批黃暐瀚「為了上綠媒吹捧民進黨台北市長參選市長沈伯洋」、「把身上的中華民國的徽章拿掉，我覺得你黃暐瀚不配」、「仇視TVBS因為有些節目不找他了，這個人現在就是綠營側翼的角色」。





快新聞／被徐巧芯控仇視T台、捧沈伯洋 黃暐瀚不忍了正面回嗆

徐巧芯日前受訪稱黃暐瀚「仇視TVBS因為有些節目不找他了，這個人現在就是綠營側翼的角色」。（圖／黃暐瀚臉書）

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黃暐瀚在臉書直接點名徐巧芯，「請問徐委員哪一個TVBS節目不找我？請委員公開講出來。」他也澄清，根本沒有不能上節目這回事，他也不仇恨TVBS，「昨天不是還在上戰情室？身為立委，公開散佈錯誤訊息，請您查清楚，為自己的言論負責」。

黃暐瀚也反駁「到現在還在歪樓我說沈伯洋的球技像Curry。（關鍵是不了解對手，不是打籃球）」。

關於日前徐巧芯因不滿護照封面的中華民國字樣太小，提案凍結外交部預算，黃暐瀚認為，不喜歡現在的護照，就請委員自己在立院提案改正，你是立委，不是一般老百姓，想換護照封面，該怎麼做？請參考2020年，陳柏惟立委的提案（護照封面加註TAIWAN），建議外交部更改。

黃在文末指出，他喜歡現在的護照，有「中華民國」，有「Republic of China」，有「TAIWAN」，真好！他還強硬反擊徐巧芯「我愛中華民國，我愛台灣，我身上要不要掛中華民國的徽章？不勞委員操心」。

















原文出處：快新聞／徐巧芯控仇視T台、捧沈伯洋 黃暐瀚怒嗆「為言論負責」」

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