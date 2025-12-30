徐巧芯控海軍承德艦「三長」霸凌！ 涉辱罵下屬致身心受創

徐巧芯表示，海軍艦指部承德艦「三長」不僅涉職場霸凌、雙標對待下屬，其中的中校副艦長石明軒辱罵下屬，且拒絕道歉，導致當事人身心受創。（圖：徐巧芯臉書）

共軍東部戰區發圍台軍演之際，國民黨立委徐巧芯爆料，海軍艦指部承德艦「三長」不僅涉職場霸凌、雙標對待下屬，其中的中校副艦長石明軒辱罵下屬，且拒絕道歉，導致當事人身心受創。正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？另據公開資料，石明軒還曾獲「國軍楷模」。

徐巧芯今（30）天在臉書發文寫道：「在共軍軍演時，我們如果連軍隊管理都做不好，要如何擁有可對抗的戰力？」並，這幾年以來，霸凌、自傷案件頻傳，海軍124艦隊承德艦近期有士兵集體陳情，且透過臉書粉專「靠北海軍」PO出多張陳情書，指控上校艦長林美菁、石明軒、中校輔導長林國誠3人「職場霸凌」，也以「雙重標準對待下屬」。

徐巧芯提到，包括有艦上官兵指控石明軒對下屬辱罵、爆粗口，回報後卻得不到合理回覆，艦長、輔導長事後還將辱罵行為合理化，解釋為「緊急情況下的口頭禪」，石事後拒絕道歉，導致當事人身心受創；且近期艦上也有軍官、士兵先後被查獲「攜帶酒精性飲品」上船，卻「同過不同罰」，經艦上3長介入處置，做出完全不同處分。

徐巧芯指出，投訴人控訴，8月黃姓輪機官帶酒上船被查獲，經三長介入處置後，將原始違規事實修改為「屢次於派工期間於寢室睡覺且內務不整」，僅記申誡乙次，明顯避重就輕，掩蓋其違規事實；不過，9月時，也有上兵攜帶酒精飲料被查獲，卻立即以「陸海空軍懲罰法」及相關規範記申誡兩次，軍官、士兵的懲處形成強烈落差，很明顯懲處不公，包庇軍官違規。

徐巧芯續指，隨後林姓艦長在「榮團會」中，除指艦上官兵遇上問題，應該循正常管道申訴，不應將問題直接PO上網，讓外界看笑話，針對「輕罰黃姓軍官」一事也是避重就輕，沒解釋真實原因，多次為黃員開脫。承德艦上3位長官應對下屬涉職場霸凌、官士兵懲處不公的問題，除了官官相護外，面對投訴，更想息事寧人。

徐巧芯直言，她想請問，如果基層士兵循正常管道投訴有效有用的話，那還需要把陳情書、艦上發生的事情PO上網，尋求協助？正值兩岸關係緊張之際，國軍如果連基層弟兄的基本權益都無法維護，下屬對長官充滿不信任，要如何發揮戰力，保衛台灣？真正的提升國防實力，就是重視軍人、愛護基層，否則說再多冠冕堂皇的話都沒有用。

公開資料顯示，石明軒曾任國防大學校長唐華的侍從官，且於2018年獲國軍楷模。當時石明軒說：「獲得國軍楷模是我最光榮的時刻，感謝各級長官對我的肯定，更感謝我的家人，默默支持與鼓勵著我。未來我不僅持續以身作則外，在管理及訓練方面，更要以謹慎、成熟的態度，推展各項工作；並秉持著堅定的信念，在本職專業上不斷提升精進，完成各項任務」。

