徐巧芯提起再議又輸了！王浩宇轉貼文章質疑藍營建網軍 2度不起訴

國民黨立委徐巧芯。（資料畫面）

國民黨立委徐巧芯等人不滿臉書粉專「無良公關公司」涉嫌偽造會議文件，爆料國民黨找狗仔偷拍陳時中等人，桃園市前議員王浩宇及3名網友轉載該疑似偽造文件。徐巧芯對無良公關、王浩宇等人提告，台北地檢署日前將王浩宇4人處分不起訴，徐巧芯再議成功，北檢二度偵查後仍認為4人罪嫌不足，今（12日）再次處分不起訴。

臉書粉專「無良公關公司」於2022年11月19日發出貼文，內容是一份「網軍建制計畫企劃書」，上頭有徐巧芯、洪孟楷、蔣萬安等人的簽名，王浩宇也在臉書轉貼這份企劃書。時值九合一大選前，國民黨認為這份企劃書企圖影響選情，對王浩宇及3名轉傳的網友提出告訴。

北檢偵查判斷文件造假的程度，王浩宇等人難以辨認，且王浩宇在粉專發文後超過10分鐘才發文，並質疑文件真假，可認並無惡意；而3名網友也僅轉載並未做任何評論，文件內容關係選舉及公務人員行公職等部分，為可受公評之事，認為4人罪嫌不足，在2024年7月3日處分不起訴。

徐巧芯不服提起再議，台灣高等檢察署認為仍有事證待釐清，將案件發回北檢續行偵查，檢察官二度調查後，仍認為王浩宇及3名網友的罪嫌不足，今日二度處分不起訴。





