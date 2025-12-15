徐巧芯揭國軍官兵被逼自掏腰包學無人機 顧立雄：嚴格禁止

徐巧芯今（15）天爆料，各部隊往往逼迫基層官兵「志願」自掏腰包到外學習操作無人機。（圖：徐巧芯臉書）

民進黨政府力推無人機產業，標榜成立「無人機國家隊」，國軍也強調培養無人機操作人力，鼓勵官兵考取證照。不過，國民黨立委徐巧芯今（15）天表示，各部隊往往逼迫基層官兵「志願」自掏腰包到外學習操作無人機。國防部長顧立雄回應，國防部會嚴格禁止這種行為，兩星期內完成清查。

徐巧芯質詢時提到，自己接到許多基層官兵反映，被長官要求去報考無人機學測，不然就要懲處。對此，參謀本部訓練次長郭俊德中將聲稱，國防部沒這樣要求；徐巧芯則說，明面上的確沒有，實質上確實存在。

徐巧芯也當場秀出LINE截圖並指出，截圖顯示八軍團要求官兵自費參訓，學費是20000元，而且哪些人有報名，長官一目了然；關指部到崇右技術學院的無人機訓練中心，學費則是23000元，其中自費10000元。

徐巧芯續指，還有人在臉書專頁「靠北長官2025」留言，宣稱不去報名上無人機課，就會被懲處。國軍希望官兵學習新技能，但要他們自己額外付錢去學習，這是什麼狀況？而且各單位還標準不一？徐巧芯呼籲：「拜託不要再做這種名為自願，實際就是逼迫。」

陸軍參謀長陳建義中回覆，陸軍的無人機都屬一、二類，依法有軍方專長證書即可，不必民間證照。目前不管是循軍售或商售管道採購的無人機，都會包含訓練。因此對於立委所說的狀況，陸軍司令部將去瞭解，如果發現屬實，會嚴格禁止，國防部長顧立雄也承諾兩星期內完成清查。