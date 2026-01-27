徐巧芯揭露國防部用中國製監視器 竟然採「目視驗收」無拆機

電路板外觀及網路查詢結果 資料來源：國防部 圖：監察院報告

[Newtalk新聞] 國民黨立委徐巧芯2024年7月10日揭露，國防部向互暢有限公司採購1,321台行車記錄器，但裡面卻發現含有中國製產品，每台2千多元，價格還比淘寶貴。監委調查近1年半後發現，該產品電路版、主板IC及讀卡機都有陸製資訊，國防部當年驗收時僅採取「目視驗收」，沒有拆機檢視，當年投標須知也未勾選及填寫「不允許使用大陸地區產品之項目」，不符合政府現行資安政策。

徐巧芯2024年7月10日質詢時揭露國防部當冤大頭，2021年採購陸製行車記錄器1,321台，每台2千多元，但同款產品淘寶只要3百元就買得到。誇張的是，這家廠商互暢公司，不僅是透過母親開的公司進口產品，國防部下訂單的4月8日當天，還把這家廠商列為拒絕往來戶。

廣告 廣告

徐巧芯質詢時還出示一張國軍使用的行車記錄器照片後說，她在淘寶上看到一模一樣規格，只要台幣310元，且是中國大陸製作的。國防部是不是用到中國貨，還被廠商坑錢了？這家得標的互暢公司，是由媽媽的義坤金屬報關進口，供貨給互暢，再投標陸勤部。她秀出這兩家廠商公司門口照片詢問，這看起來像是記錄器製造廠商嗎？

對此，監委林文程、賴鼎銘、浦忠成也提案調查，並於近日將調查報告上網。報告指出，陸勤部運輸處辦理該採購案，編列400萬元，屬財務採購，採單價報價、單價決標。後於2021年1月26日開標，由互暢有限公司以單價2,270元決標，同年2月2日簽約，同年4月8日向互暢公司下訂1,321部，並要求於2021年6月7日(後因疫情展延至同年7月17日)前交貨，本案契約價金為299萬8,670元。7月27日辦理目視驗收及性能測試合格。驗收完成後，由廠商於110年8月5日至9月1日分發至各部隊後，即開始使用。

調查報告指出，該採購案契約訂定驗收方式採「目視驗收」，並抽樣該批訂單數量之5%，依據目視檢查表及產品規格表實施檢查，且就2021年相關採購規定並無要求拆機檢驗為必要措施，故無拆機檢驗。

但在立委質詢後，國防部2024年7月11日通令全軍清查「移動式行車記錄器」，如為陸製品應立即停止使用、下架、集中及存管。另於2024年7月16日協請該部資通電軍指揮部拆機檢驗商品，發現部分元件疑似中國大陸製品。

陸勤部採購處2025年3月3日請「財團法人台灣商品檢測驗證中心」以專案方式實施第三公正方檢測並於114年3月19日出具報告，經檢測確實有陸製品元件情事：

1、 電路板印有簡體中文「合利誠」，經查為「惠州市合利誠光電科技有限公司。

2、 主板反面，分析模組內主要IC，發現印有「NS4150B」資訊；使用電子零件搜尋引擎，輸入上述資訊，於零件規格顯示Nsiway；於網路搜尋輸入該單字，顯示「深圳市納芯威科技有限公司」，並於音頻功放管理找到NS4150B產品。

3、 讀卡機(SD/Micro SD Card Reader)外觀處顯示「Model-360」，經網路搜尋，查出相機專家(CAMERA PRO)商城有販售該讀卡機，其製造商為「灃標」；於網路搜尋灃標，顯示「灃標運營(深圳)有限公司官網」。(如圖3)

至於高價採購一節，本案契約單價為2,270元，確與淘寶之價格，差距近2,000元。但據國防部回覆，本案初期109年7至8月訪商訪價，考量行車記錄器屬市售成熟商品且品牌眾多，以市占率較高品牌(MIO、GARMIN）實施訪價；因該部依商情分析結果（依廠商報價、市場其他成交價格、國軍類案決標折扣率及物價指數等分析），商情單位再次分析查證本案預估金額合理性，並循政府採購網決標公告向以往承攬政府類案廠商，再次訪商詢價，訂定符合市場行情之底價。

監委表示，國防部辦理系本次購案，於研擬本案投標須知時，並未勾選及填寫「不允許使用大陸地區產品之項目」，前開作法與政府現行資安政策有所扞格，「難謂有當，國防部應參照工程會之函釋，督同所屬檢討改進」。

報告指出，查國防部辦理系爭採購案時，雖於契約清單第22點記載「其他：……(8)本案禁止使用中國大陸地區產品……。」然本案採購投標須知第十五點之(三)：「廠商所供應整體標的之組成項目(例如製成品之特定組件、工程內含之材料與設施)，其不允許使用大陸地區產品之項目：_______。」卻未勾選及填寫。但據國防部復稱，該採購案有關禁止使用中國大陸地區產品部分，已於採購投標須知第十五點之(二)勾選【不適用我國締結之條約或協定，外國廠商：不可以參與投標，但我國廠商所供應標的(含工程、財物及勞務)之原產地得為下列外國者：1.國家或地區名稱：各國，2.是否允許供應大陸地區標的：□是■否……】云云。

但工程會確認為，該採購案投標須知第十五點之(二)及(三)，其適用之投標情形：

（1） 按本案契約清單第22點(8)載明：「本案禁止使用中國大陸地區產品……；惟非屬採購清單主體之周邊配件，如電池、電源、線材等，因無違密顧慮，且因產地限制取得不易，故不在此限。」建請洽招標機關釐清其採購需求除禁止行車紀錄器之「財物之原產地」外，是否包括內部之零組件亦不得為中國大陸地區。

（2） 如以主體「禁大陸地區廠商」及客體「採購標的禁止使用中國大陸地區產品」為前提，系爭採購案投標須知第十五點之(二)應勾選，即如招標機關現行勾選內容；如擬就系爭採購案標的之內部組件（如所示之IC）亦擬禁止大陸製，則第十五點之(三)應勾選並填寫。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防特別預算延宕 國防部：若155自走砲發價書我方沒處理、整個程序恐重來

遲不放行1.25兆軍購預算 馬文君：合理懷疑到現在仍沒具體內容