徐巧芯曬證據控軍中雇員薪資「未達政院低標」 顧立雄回應了

國民黨立委徐巧芯近日爆料，行政院規定中央政府聘雇人員的薪資，需高於基本薪資的1.1倍，但她卻收到多位軍備局401、205兵工廠同仁投訴，他們的薪資長期都達不到最低標準的31,449元。對此，國防部部長顧立雄回應，將進一步了解相關薪資規範與實際發放薪資的狀況。

外交及國防委員會12日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯在會中指出，各兵工廠生產線大都由約聘僱人員進行生產、製造工作，是國防產業鏈上的一分子，卻沒得到相對應重視。

徐巧芯表示，根據中央政府規定，政府內約聘僱人員的月薪資不得低於最低工資的1.1倍，以數字計算，114年聘僱人員應該要達到31,449元；且因應115年1月1日最低工資調增，今年起人員的最低薪應該也要達到32,450元。但據了解，去年1月國防部資源規劃司就曾發函軍備局，要求聘僱人員薪資須符合規定，代表軍備局未依規定給薪的狀況已經持續一陣子，且人數不是少數幾名個案。

徐巧芯希望軍備局能夠深自檢討，讓每名雇員都能領到符合規定的薪資。同時，她也要求國防部趁此機會，檢視轄下各單位聘僱人員待遇是否符合中央規定，是否也有少發薪資的情況。

對此，軍備局長林文祥回應，員工除固定薪資外，還能領到生產獎金，每年最多可達6個月，中秋節、國年發一次；顧立雄則表示，自己先前並不知道有此狀況，將會進一步了解相關薪資規範與實際發放薪資的情況。





