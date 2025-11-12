徐巧芯槓公務票 徐佳青回嗆：我自費

台北市 / 綜合報導

國民黨立委徐巧芯和僑委會委員長徐佳青，昨(12)日在立法院激烈交鋒。徐巧心質疑徐佳青疑似私人行程用公務機票。徐佳青澄清私人行程都是自費，下一個點是公務行程才用公務機票支應。不過其他立委質詢徐佳青也發生插曲，民進黨立委林楚茵詢問，下個月將在新加坡舉行的「亞洲台商聯合總會理監事會議」僑委會要出席，是否面臨中國壓力？徐佳青坦言被新加坡拒絕了，但林楚茵關注中國長臂管轄是否升級，徐佳青直說會提醒僑民過境、轉機要注意，甚至說出新加坡未來可能也要警示。立委王定宇直指，這不是徐佳青的職權，「不能這樣判斷」。徐佳青隨後表示收回這些言論。

廣告 廣告

立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「委員您滿意嗎？(呃很好啊妳就繼續這樣子)。」國民黨立委徐巧芯質疑僑委會委員長徐佳青，8月出國期間，私人行程疑似使用公務機票，徐佳青不滿被誤解一一釋疑。

立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「所以你中間請假的時候，你就是有去做，(你聽不懂我的意思嗎？如果我飛回來再飛過去同樣一個地方，我不就要多兩張公務機票，到底我是在幫國家省錢還是幫國家花錢)。那3天旅館費用你都是自己付？(當然是啊，我自己出的錢啊，所以你覺得我這樣子是很不合理嗎我很合理好嗎)。」

面對徐巧芯再三追問，徐佳青澄清不是公務行程的機票，全自掏腰包，住宿費用也都自己來。但兩人又為了請假的問題爭論不休，立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「(不要以小人之心度君子之腹，本人都不是這樣子)，多少人檢舉你這個事情啊，(我不知道那些人腦袋有沒有搞清楚)。」

會議主席立委王定宇不斷提醒試圖緩和氣氛，立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「(本人不到3年的時間，我請休假的時間，我總共累積了228天，我總共休不到80天，委員你滿意嗎)。很好啊，你就繼續這樣的，(我本來是童子軍的心情，不想講這些話的，你逼我講出來的)，那很好啊讓你有一個澄清的機會，(謝謝但不要有小人之心。我從來不這樣做的。本人就是願意以私濟公)。」

不過這場會議，除了火爆場面，民進黨立委林楚茵質詢徐佳青，指出亞洲台商聯合總會理監事會議12月8日即將在新加坡舉行，而去年在越南舉行時由於中國因素，徐佳青未能與會，這次是否又有中國壓力。

立委(民)林楚茵VS.僑委會委員長徐佳青說：「因為他說新加坡是一個以華裔為移民的主要國家，他認為本會去對他們有一些影響，會影響他們僑民的認知，所以他是以這個理由，來拒絕僑委會的任何官員不只是委員長而已，是任何官員都不能出訪新加坡。」

而林楚茵進一步關切中國「長臂管轄」是否可能升級，徐佳青表示，有提醒僑民過境和轉機要注意，但就在質詢結束時，會議主席王定宇出聲確認。立委(民)王定宇VS.僑委會委員長徐佳青說：「新加坡不在警示範圍內，未來可能要警示了，確定。我現在就以沈伯洋委員為例，我現在是說它會提高風險，妳沒有聽懂我們問題高風險，妳剛才的風險是來自妳個人的判斷，或者是國安團隊的判斷，我個人的判斷那不能這樣子。」觸及旅遊警示議題，徐佳青趕緊表示收回言論。牽涉對外關係，許多細節都得謹慎小心。

原始連結







更多華視新聞報導

遭檢舉濫用公務機票！ 徐佳青駁斥徐巧芯：我都自費出差

徐佳青：4000僑民返台參與國慶 彰顯台灣主權地位

東辦預算遭砍 副執行長自掏腰包 徐巧芯：應提追加預算

