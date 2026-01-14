徐巧芯爆兵工廠雇員月薪不到3萬 顧立雄：將了解狀況

國民黨立委徐巧芯12日在外交及國防委員會質詢時揭露，接獲多位軍備局401、205兵工廠約聘雇人員投訴，指稱薪資長期未達政府規定的最低標準31449元，部分員工對照去年8月薪資單，月薪甚至連3萬元都領不到。國防部長顧立雄回應，這是他第一次看到相關資料，將了解薪資規範和實際發放狀況。

立委徐巧芯、國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

徐巧芯在會中關心約聘雇人員議題時指出，各兵工廠生產線大多由約聘僱人員進行生產、製造工作，他們都是國防產業鏈上的一份子，卻沒得到相對應重視。她表示，行政院規定中央政府聘雇人員的薪水，政府內約聘僱人員的月薪資不得低於最低工資的1.1倍，以數字計算，114年聘僱人員應該要達到31449元；且因應115年1月1日最低工資調增，今年起人員的最低薪應該也要達到32450元。

徐巧芯進一步說明，去年1月國防部資源規劃司就曾發函軍備局，要求聘僱人員薪資須符合規定，代表軍備局沒依規定給薪的狀況已經持續一陣子，且人數不是少少幾名個案。她痛批政府不能帶頭違法，希望軍備局深自檢討，盡快給回覆，讓每位同仁能領到符合規定的薪資，畢竟約聘僱人員是軍備產線上重要一分子。

軍備局205廠傳出雇員月薪不滿3萬元。（圖／國防部發言人臉書）

軍備局長林文祥則回應，生產製造中心員工每個月領有固定薪水，另外有額外的生產獎金，每年最高可領到6個月，中秋節、過年發一次。徐巧芯不滿反駁，「不要開我玩笑，這個是在講每個月月薪，跟我講中秋節發獎金，這是兩件事情」，她並曬出薪資單證明。

徐巧芯要求國防部趁這機會，檢視轄下各單位聘僱人員待遇，到底有沒有符合中央規定，是否也有少發薪資的情況，維護勞工基本權益，別讓守護國防產業鏈的基層同仁寒心。顧立雄對此表示，將下去了解相關薪資規範和實際發放薪資狀況。

