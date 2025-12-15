徐巧芯爆國軍被半強迫自費學無人機操作 顧立雄回應了

立法院外交及國防委員會15日邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。（鄧博仁攝）

國民黨立法委員徐巧芯今（15日）爆料指出，接獲基層弟兄陳情，指被部隊長官以半強迫的方式，要求自費參加民間的無人機操作課程、取得證照，雖然部隊沒強制參加，採志願鼓勵參加，但實際上卻給足壓力，且學員還要自費，這相當不合理。對此，國防部長顧立雄回應，嚴格禁止有這樣狀況，兩周內完成清查。

徐巧芯今外交及國防委員會在質詢時爆料指出，近期接獲基層弟兄陳情，指被部隊長官以半強迫的方式，要求自費參加民間的無人機操作課程、取得證照，雖然部隊長官並沒有在文書要求，但常有口頭宣導，造成弟兄在部隊，甚至同儕間的無形壓力。

徐巧芯續指，收到8軍團、關指部內部爆料，說8軍團推薦的無人機課程就要2萬元；而關指部推薦弟兄參加的崇右影藝科技大學無人機課程，費用更高，需要2萬3000元，雖然有補助1萬3000元，代表弟兄還要自己負擔1萬元，雖然部隊沒強制參加，採志願鼓勵參加，但實際上卻給足壓力，且學員還要自費，這相當不合理。

因此徐巧芯質疑，基層官士兵的薪水沒有特別高，就因為國防部要增加無人機操作量能，就要求基層還要自費參加課程。況且，國軍有自己的無人機培訓、訓練的教學能量，也可以直接獲得國防部自身認證，結果卻捨近求遠，要求官士兵參加培訓，且各地價格不同，代表這狀況早已是全國各地、各部隊的普遍情況。更何況，民用、軍用無人機證照是不通用的。

陸軍參謀長陳建義中將在備詢時回應，第一，陸軍的無人機都屬一、二類為主，依民航法規定，軍用無人機可以依照專長證書即可，不用所謂民間證照；第二，目前不管是循軍售或商售管道採購的無人機，都包含訓練；第三，如果立委提列事證，清查屬實的話，會嚴格禁止。

顧立雄對此也做出回應，不只陸軍，我們都會嚴格禁止有這樣狀況，會去做清查，兩周內完成清查。

