徐巧芯爆國軍被迫「自費2萬學無人機」 國防部：嚴格禁止、全面清查

立委徐巧芯今（12/15）質詢指出，國軍希望基層學習無人機課程，卻半強迫要求官士兵自費參加民間培訓，費用高達2萬多元。對此，國防部長顧立雄表示，禁止這種行為，兩星期內完成清查。

徐巧芯說，近期接到許多基層官兵反映，部隊雖沒有明文規定，但時常口頭宣傳，希望他們參加民間無人機課程，取得證照，甚至宣稱不參加要懲處，對弟兄們造成壓力。其中8軍團推薦的課程要價2萬元，關指部推薦的課程則要2萬3千元，即使有補助1萬3千元，但仍需自行負擔1萬元。

徐巧芯表示，基層官兵薪水不高，且國軍自己就有培訓能量，也可以直接獲得國防部自身認證，卻要官士兵參加民間課程，美其名自願，實際上卻是逼迫，況且民用與軍用無人機證照不通用，如此要求並不合理。

陸軍參謀長陳建義中將表示，陸軍一、二類的無人機，不需要民間證照，依法只要有軍方專長證書即可操作，而且，不管是軍售或商售，都包含訓練，會去了解部隊情況。

國防部長顧立雄允諾，嚴格禁止這類行為，將於兩星期內完成清查。

