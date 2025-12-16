徐巧芯爆國軍要求基層自費上無人機課程 顧立雄：嚴格禁止，2周完成清查

近年國軍不斷發展無人機運用，不過國民黨立委徐巧芯15日質詢指出，部隊長官半強迫要求官兵自費參加民間的無人機操作課程、取得證照，雖然部隊沒強制參加，採志願鼓勵，但實際上卻給足壓力，且學員還要自費1、2萬元上課，相當不合理。對此，顧立雄則回應，會嚴格禁止這樣狀況，2週內完成清查。

徐巧芯質詢時表示，自己接到許多基層官兵反映，被長官要求去報考無人機學測，不然就要懲處。參謀本部訓練次長郭俊德中將說，國防部沒這樣要求。徐巧芯表示，明面上的確沒有，實質上確實存在。

廣告 廣告

徐巧芯當場秀出LINE截圖，顯示八軍團要求官兵自費參訓，學費是2萬元，而且哪些人有報名，長官一目了然；關指部到崇右技術學院的無人機訓練中心，學費2萬3000元，其中自費1萬元；還有人在臉書專頁「靠北長官2025」留言，宣稱不去報名上無人機課，就會被懲處。

徐巧芯說，國軍有自己的無人機培訓、訓練的教學能量，也可以直接獲得國防部自身認證，結果竟然捨近求遠，要求官士兵參加民間單位開的培訓課，各地價格不同，代表這狀況早已是全國各地、各部隊的普遍情況，更何況民用、軍用無人機的證照是不通用的。

對此，陸軍參謀長陳建義中將指出，陸軍的無人機以一、二類為主，依《民航法》規定，軍用無人機可以依照專長證書即可，不需要考取民間證照；且不管循軍售或商售管道採購的無人機，都包含訓練，若立委提列事證，一旦清查屬實，會嚴格禁止。顧立雄也回應，不只陸軍，國防部會嚴格禁止有類似狀況，承諾會去深入了解，2週內完成清查。



獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

