徐巧芯爆國軍逼自費學無人機 國防部：嚴格禁止

徐巧芯在國防委員會中公開指出，8軍團和關指部的長官要求官兵自費參加民用課程考取證照。她表示，基層官兵薪水並不高，卻因國防部希望他們學習新技能而被要求額外付費訓練，這種做法相當不合理。根據流出的八軍團官兵群組對話截圖顯示，民用無人機課程要價2萬元，長官雖然用「歡迎自費參訓」的說法，但設立登記表單讓所有人都能看到誰沒有報名，形成無形壓力。關指部官兵的收據則顯示，即使國軍補助1萬3，官兵仍需自貼1萬元。

陸軍司令部參謀長陳建義在回應質詢時承認，軍用無人機可依照專長證書操作，無需民間證照。徐巧芯對此表示不解，認為要求官兵考取無關的證照非常奇怪。陳建義則表示，若清查屬實，將會嚴格禁止這種做法。

事實上，民用與軍用無人機不只證照不通用，連訓練環境與機型都有顯著差異。民用訓練需要空曠環境與良好天氣，而軍用則需模擬複雜戰場地形與各種氣候條件。在起飛方式上，軍用紅雀二型靠手拋，民用則依靠遙控器，起飛重量也有1公斤的差距。

全民國防雜誌採訪主任陳國銘指出，許多人選擇當兵可能是因為經濟狀況不佳，卻還被要求自費取得證照。他強調，國家若有政策應編列相關預算，讓官兵樂於受訓，而非期望官兵自掏腰包進行自主訓練，這種做法使理想與現實有極大差距。

