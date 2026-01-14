徐巧芯爆軍中雇員「薪水低於政院低標」證據曝光 顧立雄吐1句

國防部長顧立雄。（資料照／劉宗龍攝）

國民黨立委徐巧芯近日爆料，收到多位軍備局401、205兵工廠同仁投訴，他們的薪資長期都達不到最低標準的31449元，對照去年8月薪資單，有些甚至連3萬都領不到。對此，顧立雄回應，將了解相關薪資規範和實際發放薪資狀況。

外交及國防委員會12日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。徐巧芯在會中關心約聘雇人員議題，她指出，各兵工廠生產線大都由約聘僱人員進行生產、製造工作，他們都是國防產業鏈上的一份子，卻沒得到相對應重視。

廣告 廣告

徐巧芯指出，行政院規定中央政府聘雇人員的薪水，政府內約聘雇人員的月薪資不得低於最低工資的1.1倍，以數字計算，114年聘雇人員應該要達到31449元；且因應115年1月1日最低工資調增，今年起人員的最低薪應該也要達到32450元。

徐巧芯說，據了解，去年1月國防部資源規劃司就曾發函軍備局，要求聘僱人員薪資須符合規定，代表軍備局沒依規定給薪的狀況，已經持續一陣子，且人數不是少少幾名個案；她希望軍備局深自檢討，盡快給回覆，讓每位同仁能領到符合規定的薪資，畢竟約聘僱人員是軍備產線上重要一分子，也要求國防部趁這機會，檢視轄下各單位聘僱人員待遇，到底有沒有符合中央規定，是否也有少發薪資的情況。

軍備局長林文祥則回應，生產製造中心（員工）每個月領有固定薪水，另外有額外的生產獎金，每年最高可領到6個月，中秋節、國年發一次；但徐巧芯則不滿反駁，「不要開我玩笑，這個是在講每個月月薪，跟我講中秋節發獎金，這是兩件事情」，她並曬出薪資單證明。

顧立雄對此則是表示，「這個資料我今天是第一次看到才了解，還要下去了解相關薪資規範和實際發放薪資狀況」。

【看原文連結】