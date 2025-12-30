徐巧芯爆「承德艦」三長涉霸凌 海軍：已完成調查、並依規定適處

記者盧素梅／台北報導

海軍124艦隊巡防艦「承德艦」。（圖／資料照）

藍委徐巧芯今（30）日發文踢爆，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體陳情，透過靠北海軍粉專PO出指控3位長官職場霸凌，還以雙重標準懲處下屬。還有媒體報導，目前「承德艦」留在港內接受調查。對此，海軍艦隊指揮部表示，本屬承德軍艦目前執行專案工程任務，尚未納入戰備服勤兵力，無媒體指稱留在港內接受調查，而未出海應處中共軍演情事；另有關該艦違失人員，已完成調查，並依規定適處。

徐巧芯今壓在臉書揭露，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體陳情，且透過靠北海軍粉專PO出多張陳情書，指控上校艦長林美菁、中校副艦長石明軒、中校輔導長林國誠3人「職場霸凌」，也以「雙重標準對待下屬」。艦上官兵指出，石明軒對下屬爆粗口，但回報後卻得不到合理回覆，艦長、輔導長更合理化辱罵行為，稱其為「緊急情況下的口頭禪」；石明軒則拒絕道歉，導致當事人身心受創。

徐巧芯質疑，在共軍軍演時，若連軍隊管理都做不好，要如何擁有可對抗的戰力？近年霸凌案件頻傳，一切都有跡可循，「此次必須為1208艦的基層士兵請命！」另外，有媒體報導時指稱，目前「承德艦」留在港內接受調查。

對此，海軍艦隊指揮部表示，本屬承德軍艦目前執行專案工程任務，尚未納入戰備服勤兵力，無媒體指稱留在港內接受調查，而未出海應處中共軍演情事；另有關該艦違失人員，已完成調查，並依規定適處。

