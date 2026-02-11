徐巧芯現身北檢 低調回應「我告別人」

國民黨立委徐巧芯今(2/11)日低調到台北地檢署出庭。呂志明攝



國民黨立委徐巧芯官司纏身，經常現身台北地檢署開庭，今(2/11)日上午她低調的從台北地方法院側門進入，再前往台北地檢署辦理報到，當記者見到她詢問是為了何事而來，徐巧芯面無表情的表示：「我告別人」。巧的是今日傳喚她到案的是承辦無黨籍立委高金素梅3大弊案的檢察官。

據了解，徐巧芯今日到案主要是因為妨害名譽及瀆職等案，以被告身分出庭，至於是什麼案情，徐巧芯則未多做說明。

徐巧芯今日上午穿著一襲灰色套裝、戴著口罩，手上捧著一堆資料,悄悄現身在台北地檢署法警室前辦理報到，隨後轉身上樓前往偵查庭等候。以往當她到北檢開庭時，都會開心的接受媒體採訪，但今日不知何故，低調平靜，對記者詢問也不太搭理。

巧的是，傳徐巧芯出庭的檢察官，正是偵辦無黨籍立委高金素梅3大弊案的承辦檢察官，今日上午近9時許才剛開完庭將高金的助理張俊傑聲押禁見，一轉身又穿上法袍繼續開庭，許多北檢基層員工見到他幾呼24小時沒有休息，都豎起大姆指：「肝真好」、「鐵人一枚」。

