徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術

政治中心／劉宇鈞報導

翁達瑞認為，國民黨立委通過彈劾賴總統的提案，本身就是一場民主鬧劇。（圖／資料照）

立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。

徐巧芯表示，藍白提案彈劾賴總統是對民意負責任的態度，從行政院對立法院三讀法案屢次覆議、提釋憲，再對《財劃法》不副署、不執行，實質癱瘓國會立法權，還有上週憲法法庭知法犯法的違憲解釋，一切的一切，可以看清賴就是背後影武者。

廣告 廣告

徐巧芯認為，賴清德無視體制、無視憲法的荒唐作為，直接伸手影響行政權、司法權，貫徹意志，現在又要窮盡一切手段手段抹黑立法院，影響立法權，藍白將藉這次彈劾案，讓賴到立法院說明，接受民意的監督。該篇貼文附上的圖卡寫著，「不是政治鬥爭 是憲政底線 讓總統接受民意監督」。

翁達瑞今日以「丑角當道的徐巧芯」為題發文表示，徐巧芯是一個缺乏教養的人（比中指、飆三字經、特權違停、議場穿睡衣、動口咬同僚），靠著特殊的選區結構才能當上立法委員，既然徐有民意支持，他就要尊重，但希望徐能善盡職守，扮演好國會議員的角色，問題是，徐就是不務正業，例子不勝枚舉。

翁達瑞提到，國民黨立委通過彈劾賴總統的提案，本身就是一場民主鬧劇，徐巧芯不只在議場投贊成票，還在臉書發文合理化彈劾賴總統的鬧劇，徐在臉書貼了一張圖卡，標題為「不是政治鬥爭 是憲政底線 讓總統接受民意監督」，只有短短的二十個字，道盡徐的不學無術，以及對憲政體制的無知，包括三個面向：

一、總統要接受民意監督，機制是四年一次的大選，而非立法院的彈劾提案。

二、彈劾總統只適用重大濫權，包括違反憲法規範，但賴總統是否違憲不是國民黨立委說了算。

三、若國民黨立委認為賴總統違憲，那就應該向司法院提起違憲聲請。等大法官判決賴總統違憲，國民黨立委才有彈劾賴總統的正當性。

翁達瑞直言，這三個基本憲政知識，徐巧芯似乎一無所知，國民黨提案彈劾賴總統就是政治鬥爭，但徐卻說不是，對徐的說詞，他不會覺得奇怪，因為這就是徐的教養；他強調，徐廁身國會殿堂，其實就是丑角當道，也是民主制度的反諷，更是台灣社會的悲哀。

更多三立新聞網報導

扯！雷達站副站長騙砲還與官兵集體酗酒 國防部：記2大過並調職處分

昔喊廢掉今衝監察院「找魏徵」 張啓楷狂喊：不要睡覺！醒來調查卓榮泰

王鴻薇嗆立院、總統府可以廢了！麥玉珍：卓榮泰侵奪大法官違憲審查權

翁曉玲領軍赴監察院！藍白委要求彈劾卓榮泰 內容曝光了

