徐巧芯發文開酸 苗博雅回敬「芯向祖國」讚數反客為主狂飆

社民黨台北市議員苗博雅（左）、國民黨立委徐巧芯（右）。（翻攝苗博雅、徐巧芯臉書粉專）

台北市19日發生跨區恐怖攻擊，後續衍生社會安全網、廢死立場等相關討論，社民黨台北市議員苗博雅昨（25日）透過Threads舉例探討「在臺灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」文章引來不少討論，國民黨立委徐巧芯則發出「越苗越黑」4字開酸，苗博雅火速現身留言「芯向祖國」回擊，讚數還遙遙領先徐巧芯超過4倍。

苗博雅昨（25日）在Threads發文點名，在台灣開車撞死人可以當選立法院長，殺人罪前科可以當選縣長，參與殺警案可以當政黨中常委，貪污有罪可以繼續當立法委員，家族殺過幾千人可以繼續從政，她質疑外界對於這些都沒意見，但「身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案」，反被當成殺人犯對待。

苗博雅文中也提及，「在臺灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」她認為台灣是溫暖可愛的國家，因為不同意見都應該能暢所欲言，每個人相互尊重，求同存異，同時透露她的理想是建立安全有秩序的社會，直言「暴徒要讓社會因他而撕裂，我們不會讓他得逞」。

徐巧芯今（26日）也在Threads上簡短發出4字「越苗越黑。」暗自開酸，苗博雅隨即現身留言區以「芯向祖國」回擊，截稿前徐巧芯主要貼文已累積超過1.5萬讚，苗博雅則是收集到超過6.8萬讚，讚數反客為主且持續上升中。





