徐巧芯表態支持滿志剛 力讚「深耕地方值得鼓勵」

台北市松山信義區市議員選舉競爭激烈，國民黨有意參選的新人多，也成為藍營六都市議員選舉「一級戰區」。對此，國民黨立委徐巧芯3日接受網路節目專訪時表示，自己公開都說支持滿志剛，因為他失去新人及年紀的加權，不過「在同一個選區深耕努力，這件事本身就值得被鼓勵。」

徐巧芯表示，自己公開都說支持滿志剛，因為他比較辛苦，四年前就在松山信義區初選過，接下來四年在同樣的選區重新選，他就失去了新人的加權；又因為過了四年，年紀的加權也沒有了，所以他的加權是0％。不過自己認為，願意在同一個選區深耕努力，這件事本身就值得被鼓勵，所以自己一直是以公開表態的方式支持滿志剛。

對此，滿志剛表示，謝謝巧芯委員的支持，果然只有在地才了解在地。要深耕地方，從基層打拼，是多麼不容易的一件事情而，還好有巧芯懂我。民眾從來不欠任何政治人物，只有政治人物欠各位，「因為是你們的每一票，讓我們有機會為您服務。」

