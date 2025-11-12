徐巧芯被打臉 徐佳青：該自費我都自費

僑務委員會委員長徐佳青。(僑務委員會臉書)

立法院外交及國防委員會今(12)日爆發激烈交鋒。國民黨立委徐巧芯質疑僑務委員會委員長徐佳青，在今年8月出國期間疑似「以公濟私」，使用公務機票處理私人行程。





對此，徐佳青嚴正否認，強調「若涉及私人行程，我都自費」，並反嗆檢舉者「腦袋沒搞清楚狀況」，直言自己是「以私濟公」，絕非挪用公款。





徐巧芯在質詢時提到，2015年民進黨籍的鄭麗君曾批評教育部長吳思華，以公務機票出訪德國並延長私人假期，認為此舉不當；她質疑徐佳青是否也有相同情況。

徐佳青回應，她並不清楚當時教育部的狀況，並指出僑委會任務不同於一般部會，其國際出訪行程密集且彈性。





針對8月休假爭議，徐佳青說明，8月13日至20日期間確實休假並出國，該段機票全由她自行購買，接續的公務出差行程才改用公務機票。



她表示：「我願意以私濟公，幫國家省錢。」她強調，過去歷任委員長多以同樣方式銜接行程，若為了節省開支，她寧願自費前段行程而不申請公務票。





面對徐巧芯再三追問，徐佳青情緒激動反擊：「我不知道那些人腦袋有沒有搞清楚狀況，我都知道是誰檢舉的，同一個人！」



她批評這些指控「根本是烏龍檢舉」，並表示在過去近三年任期內，共因公出國35次、累計378天，「真正核准休假的天數只有11天」。





她更進一步強調：「不到三年，我應該有228天可以休假，但實際只休不到80天，我是為國家奉獻時間。」雖然主席王定宇提醒時間已到，徐佳青仍情緒未平，重申：「該自費我都自費，該清楚我都清楚。」徐巧芯則回應：「很好，你就繼續保持這樣。」