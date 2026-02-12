徐巧芯被拐杖擊中！老柯涉過失傷害遭起訴
立法院前兩年因為各種爭議法案，發生好幾起立委大亂鬥，造成多人受傷，而且相互提告。現在北檢宣布將起訴7位國民黨立委、3位民進黨立委，其中之一就是民進黨團總召柯建銘，拿拐杖敲桌抗議，結果拐杖彈飛擊中徐巧芯，依過失傷害罪嫌起訴，這讓柯建銘不滿，開轟檢察官濫權。
狂揮亂揮，柯建銘手中的拐杖硬生生斷成兩截，飛噴往徐巧芯的右手砸過去。這是在2025年3月，朝野為了反廢死、反戒嚴公投在議場大開殺戒，現在北檢依過失傷害罪嫌起訴柯建銘。
民進黨團總召柯建銘：「沒有查明真相，拐杖敲在桌子上，往前掉下去而已，根本不可能碰觸到徐巧芯。」
立委徐巧芯：「柯建銘要這樣子去批評檢察官的話，是他的事情啦，但是事實上，我就是遭到他的拐杖擊中。」
民進黨團總召柯建銘：「徐巧芯把我的拐杖撿起來，然後拿去藏起來，告她侵占勒。」
立委徐巧芯：「柯建銘被起訴了，那我覺得是還我一個最基本的公道。」
除了「柯芯大戰」，還有這兩女激戰。立委王鴻薇vs.立委林楚茵：「妳抓我幹嘛？」
眼看王鴻薇巴掌落下，林楚茵立刻拳腳相向，事後雙方互告，但雙雙被依傷害罪起訴。立委王鴻薇：「繼續告啊，因為她告我對不對？林楚茵事實上有打我啊，是她先動手。」
不過林楚茵發文回擊，很明顯是王鴻薇歇斯底里，兩女戰完立院續戰法院。另外民進黨立委邱志偉摔下主席台，更一次讓四位國民黨男立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪都被北檢起訴傷害罪。
立委謝龍介：「我個人尊重司法的程序進行，我也會向法院來詳細說明。」
再來民進黨立委林淑芬，這一拳正中時任民眾黨立委麥玉珍的臉，同樣被起訴傷害罪。還有金門女戰神陳玉珍，這一抱，讓綠委林月琴聲稱受傷下立刻提告。這回北檢一口氣起訴10位藍綠立委，國會全武行第二季，即將上演法律攻防大戲。
國會改革爆全武行！柯建銘噴拐杖、沈伯洋腦震盪...藍綠10大咖立委吃傷害官司
2024年間立法院朝野立委多次因法案審議問題爆發亂鬥，一系列肢體衝突造成多名立委受傷送醫，台北地檢署12日偵結9件立委亂鬥案，其中國民黨籍立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，民進黨籍立委柯建銘、林淑芬、林楚茵10名立委被依傷害、強制等罪起訴。
敲桌「拐杖斷裂」擊中她！徐巧芯怒驗傷提告 北檢今起訴柯建銘
去年在立法院議場內，民進黨立院黨團總召柯建銘敲桌抗議時，拐杖斷掉擊中國民黨立委徐巧芯，讓徐憤而驗傷提告，今（12日）北檢依過失傷害罪起訴柯建銘。
立法院朝野大亂鬥！當眾互踹甩耳光 柯建銘、謝龍介10大咖立委全起訴
2024到2025年間，立法院因審議《立法院職權行使法》、《選罷法》等修正草案，藍綠立委爆發多起肢體衝，今（12日）北檢偵結，起訴包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介共10人，藍綠大咖通通成被告。另外，國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲及徐巧芯4人，檢方認定無明確事證，予以不起訴處分。
徐巧芯遭拐杖噴飛擊中！北檢今依過失傷害罪起訴柯建銘
台北地檢署今（12）日以過失傷害罪嫌，起訴民進黨立院黨團總召柯建銘，案件源於去年3月立法院一起突發、與國民黨立委徐巧芯的肢體衝突事件。
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。