徐巧芯被拐杖擊中！老柯涉過失傷害遭起訴

立法院前兩年因為各種爭議法案，發生好幾起立委大亂鬥，造成多人受傷。（圖／東森新聞）





立法院前兩年因為各種爭議法案，發生好幾起立委大亂鬥，造成多人受傷，而且相互提告。現在北檢宣布將起訴7位國民黨立委、3位民進黨立委，其中之一就是民進黨團總召柯建銘，拿拐杖敲桌抗議，結果拐杖彈飛擊中徐巧芯，依過失傷害罪嫌起訴，這讓柯建銘不滿，開轟檢察官濫權。

狂揮亂揮，柯建銘手中的拐杖硬生生斷成兩截，飛噴往徐巧芯的右手砸過去。這是在2025年3月，朝野為了反廢死、反戒嚴公投在議場大開殺戒，現在北檢依過失傷害罪嫌起訴柯建銘。

民進黨團總召柯建銘：「沒有查明真相，拐杖敲在桌子上，往前掉下去而已，根本不可能碰觸到徐巧芯。」

立委徐巧芯：「柯建銘要這樣子去批評檢察官的話，是他的事情啦，但是事實上，我就是遭到他的拐杖擊中。」

民進黨團總召柯建銘：「徐巧芯把我的拐杖撿起來，然後拿去藏起來，告她侵占勒。」

立委徐巧芯：「柯建銘被起訴了，那我覺得是還我一個最基本的公道。」

除了「柯芯大戰」，還有這兩女激戰。立委王鴻薇vs.立委林楚茵：「妳抓我幹嘛？」

眼看王鴻薇巴掌落下，林楚茵立刻拳腳相向，事後雙方互告，但雙雙被依傷害罪起訴。立委王鴻薇：「繼續告啊，因為她告我對不對？林楚茵事實上有打我啊，是她先動手。」

不過林楚茵發文回擊，很明顯是王鴻薇歇斯底里，兩女戰完立院續戰法院。另外民進黨立委邱志偉摔下主席台，更一次讓四位國民黨男立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪都被北檢起訴傷害罪。

立委謝龍介：「我個人尊重司法的程序進行，我也會向法院來詳細說明。」

再來民進黨立委林淑芬，這一拳正中時任民眾黨立委麥玉珍的臉，同樣被起訴傷害罪。還有金門女戰神陳玉珍，這一抱，讓綠委林月琴聲稱受傷下立刻提告。這回北檢一口氣起訴10位藍綠立委，國會全武行第二季，即將上演法律攻防大戲。

