徐巧芯被造謠「論文抄襲」喊告 挖出網友身分...竟是大學教授

國民黨立委徐巧芯被造謠論文抄襲。（資料照／鄧博仁攝）

一名網友今（9）日在Threads發文，痛批國民黨立委徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，並希望綠委賴瑞隆記起教訓，結果遭到徐巧芯打臉「論文還沒完成」，並起底該名網友的身分，是新竹一所科技大學的教授，喊話「法院見」。此事被粉專「不禮貌鄉民」截圖轉發，引發討論。

一位網友今天在Threads發文表示，回頭看高弘安與徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，「媒體的公平性在哪裡？」同時點名最近深陷風波的賴瑞隆，希望記起教訓挺住，高雄人支持你。

徐巧芯打臉造謠網友。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團臉書）

對此，徐巧芯在該篇貼文底下回應，透露自己正在準備論文「研究計畫」而已，根本不可能有抄襲的可能，痛批莫名其妙、造謠沒下限，而且造謠的人還是一名教授。她也PO出該名網友的照片及相關個資，直指是新竹一所科技大學的教授，喊話「法院見，我下午本來就要去提告，順便一起喔」。

目前該名網友已將貼文刪除，面對其他人詢問：「你今天早上發的假消息怎麽刪了？徐巧芯已經截圖要告你了」、「你誰不造謠…保重吧你，現在道歉自打嘴巴試試看搞不好她能放過你」，對此該名網友表示，如果有錯願意道歉，筆誤已經馬上更正。

