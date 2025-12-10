徐巧芯被黑「論文抄襲」提告科大副教授：自甘墮落 學校急發聲

國民黨立委徐巧芯被造謠論文抄襲，已針對該網友提告。（圖／中時資料照）

有網友昨（9）日在Threads發文，不滿國民黨立委徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，但新竹前市長林智堅卻很慘，結果遭到徐巧芯打臉「正在準備論文研究計畫」，甚至起底該名網友的身分，是新竹一所科技大學的副教授。對此，學校也發聲明回應了。

該網友昨天在Threads發文提到，高虹安與徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，並點名有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，「希望你記起教訓挺住，高雄人支持你」。

豈料，徐巧芯隨即在該貼文底下駁斥，強調自己正在準備論文「研究計畫」而已，反嗆：「哪來的抄襲可能？簡直莫名其妙，造謠沒下限」，並起底造謠的人是新竹一所科技大學的教授，揚言要提告。

事後該名網友將貼文刪除，表示「如果有錯願意道歉，已經發文更正」，也重新發文稱自己在講的是南投市長許淑華，純粹是筆誤，結果徐巧芯打臉：「字跟音沒有一個一樣的是要怎麼筆誤？自己去跟檢察官、法官解釋吧！」

對此，涉事的科技大學昨晚出回應指，校方一貫秉持學術獨立、校園中立原則，要求教職員工生在公共議題上謹言慎行。經查證，貼文確為該名副教授以個人名義所發表，強調其發言與觀點，均屬個人行為與意見表達，與學校之立場無關，亦不代表本校立場。

另外，徐巧芯昨晚也在Threads透露，針對7個人提告，包含造謠她論文抄襲的教授；並表示不是學校的錯，是該名教授自甘墮落。

