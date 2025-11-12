徐巧芯質詢公務機票反遭電爆！徐佳青曝真實情況反擊「你滿意嗎」 她改口：給你澄清機會
立法院外交國防委員會今（12日）上午邀請僑委會委員長徐佳青進行業務報告並備詢，國民黨立委徐巧芯質詢稱有人檢舉徐佳青利用公務機票飛自己的私人行程，問徐佳青當時的請假狀況，徐佳青則解釋，她為了不想浪費公帑，其實很多時候機票都是自費購買，強調自己「以私濟公」，且上任3年來總共只休不到80天，反指那些都是烏龍檢舉，徐巧芯也一度語塞，隨後緩緩地說：「那很好，讓你有澄清的機會」，一再強調是有人檢舉她才會問。
徐巧芯質疑休假與出國重疊 徐佳青揭自費機票「幫國家省錢」
徐巧芯今在質詢台上拿出徐佳青的請假情形與因公出國情形一覽表，指出徐佳青今年8月13日到20日的這段休假期間，與因公出國的時間重疊，問她休假時人是否在台灣？徐佳青說明，她休假時間不在台灣，而是出國，「機票是我自己買的」，她表示，因為知道自己下一個出差、出訪的點是什麼，她就會特別買那個點，幫國家省一筆錢。
徐巧芯再問，徐佳青在8月21日至9月15日再次因公出國，這次的機票是自費或是用公務機票？徐佳青說，她已經在當地國，所以之後跑的機票都是用公務機票。她解釋，因為不浪費公帑，僑委會假如A活動到B活動之間，只有2天左右的空檔，如果來回飛、耗掉的交通費會更高，所以她去程的頭幾天雖然是休假，但為了省一筆交通費，會自費機票先飛到當地。
徐佳青表示，為了不想讓人誤會，她還特別交代同仁如果她一開始是休假的部分，都一律自費機票，「不是第一次，我好幾次都這樣，我願意以私濟公。」徐佳青更進一步指出，她擔任委員長不到3年期間，因公出國35次，總共378天，核准的休假時間只有11天，「也就是說我在這裡面，沒有請補休假，我每一年要貢獻國家天數可能有3個月左右」。
徐巧芯稱很多人檢舉 徐佳青反批搞不清楚狀況
徐巧芯繼續追問她上任以來的請假次數和在國外的時間重疊，又問是否都是自費機票？徐佳青再次解釋，她自費機票先飛到下一個要出差的點，就沒有後續出發的機票問題了。但徐巧芯仍質疑，她無法核實徐佳青在國外期間是否有執行公務，或是有私人行程？徐佳青又氣又好笑地說，「我所有的公務都有同仁跟著，當然都要寫報告，這些東西都是要公告上網的！」徐巧芯問：「你是不是還有去做很多私人的事情？」徐佳青：「我做私人的事情只有在我請休假的時候才會去。」徐巧芯：「所以我在說你請休假的時候有沒有做私人的事情？」徐佳青：「所以我沒有用公務預算啊！這有什麼問題嗎？」
徐佳青重申，如果她在兩趟公務行程間飛回台灣又飛出去，等於要多花公務機票的錢，因此她在休假期自費先飛去下一個點，幫國家省錢。徐巧芯仍不斷質疑：「你把你個人休假在國外和先生孩子在一起相處的時間，你知道有多少人檢舉你這個事情嗎？」
徐佳青也不滿反擊「不要以小人之心度君子之腹！」反批不知道那些所謂檢舉的人有沒有搞清楚，強調她不僅會自費機票先到下一個點，甚至她在當地停留的住宿也是花她自己的錢，徐巧芯問：「所以你請假那幾天的旅館費用都是自己付的？」徐佳青說：「當然是啊！」反問徐巧芯難道這樣不合理嗎？徐巧芯則說是因為她被檢舉了，所以要來了解一下情況。
徐佳青反轟烏龍檢舉！ 徐巧芯一度語塞：讓你澄清
徐佳青表示她無法接受「小人之心」的質疑，且那些都是烏龍檢舉，甚至她知道是誰檢舉的，徐巧芯則說很多是當地的僑胞或是她認識的朋友，徐佳青反擊「他們都搞不清楚狀況我們是什麼狀況，僑胞也不會知道我們是什麼狀況，他也不知道我下一個點去哪裡，因為我不會告訴他我下一個點是哪裡，因為這是祕密。」
徐佳青更氣憤得翻出過去她上任不到3年的時間，總共累積了228天的假期，「我總共休不到80天，委員你滿意嗎？」，徐巧芯愣一下說：「很好啊，你就繼續這樣子。」徐佳青說，她本來以童子軍的心情，不想講這些話，「你逼我講出來了」，徐巧芯則說「那很好啊，讓你有個澄清的機會」，徐佳青也再次重申「本人願意以私濟公好嗎」。
儘管質詢時間已到，徐巧芯最後仍說她知道僑委會過去有很多這樣的情況，徐佳青也說就是因為知道有，所以才從她開始要改變，徐巧芯堅稱是有很多人檢舉她才會問這個問題，還說很多細節因為個資法她不能公開，徐佳青則笑笑說「她都不怕解釋」，還說她知道會檢舉的應該就是那幾個而已。
