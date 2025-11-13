徐巧芯質詢徐佳青遭電爆！網驚「被嗆到結巴」 他曝徐佳青1打5都市傳說
政治中心／黃韻璇報導
僑委會委員長徐佳青昨（12）日赴立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委徐巧芯稱徐佳青今年8月出國期間，有人檢舉她私人行程用公務機票。對此，徐佳青答詢表示，她若是涉及私人行程，都是自費，直到下個點是公務行程才用公務票，強調「我願意以私濟公」。兩人互槓影片在網路上瘋傳，網友笑稱「徐巧芯誰不惹，去惹徐佳青」，卓冠廷就分享「徐佳青政論都市傳說」。
針對徐巧芯的質詢，徐佳青強硬回擊，表示「那3天住在那裡，旅館都是自己付，都是我自己出的錢呢，她還反問，委員妳覺得我這樣不合理嗎？我很合理好嗎？妳剛剛說的那個小人之心，我不能接受，這個檢舉都是烏龍檢舉，我都知道是誰檢舉的，同一個人。都搞不清楚狀況。」
甚至時間到了，徐佳青還是很生氣地繼續說，「委員，本人不到3年的時間，我請休假的時間，我總共累積了228天，我總共休不到80天，委員你滿意嗎？」；徐巧芯則說，「很好啊，你就繼續這樣的。」徐佳青強調，「我本來是童子軍的心情，不想講這些話的，你逼我講出來的。但不要有小人之心。我從來不這樣做的。本人就是願意以私濟公。」
粉專「Mr.柯學先生」分享這段質詢影片，表示「徐巧芯誰不惹，去惹徐佳青，徐佳青在潑辣的時候，你還在媽媽10塊欸？真的是踢到鐵板，被嗆到結巴」，吸引好幾萬人按讚。
民進黨發言人、新北市議員卓冠廷就分享「徐佳青政論都市傳說」，提到當年徐佳青擔任議員時也上遍政論節目大殺四方，有一次在某對手陣營舒適圈節目，「一打五，竟然把所有來賓殺到爆掉；對，在政論設定的主題對民進黨不利之下，一打五，對手們幾乎啞口無言。這是不可能的事情，但徐佳青辦到了」。
卓冠廷透露，「都市傳說是，該新聞台大老闆全程收看該集節目，事後在公司內部大發雷霆，說可不可以找一些能打的來，不然被徐佳青壓著打很丟臉。後來，真的發現沒有人可以打贏徐佳青，結果，該台後來採取的方式就是封殺徐佳青，直接請她不用來了」。直言「如果此都市傳說為真，這真的是超級勳章！而且，委員長果真寶刀未老，強！」
更多三立新聞網報導
遭檢舉私人行程用公務機票！ 徐佳青槓上徐巧芯：我都自費「以私濟公」
葛來儀稱總統拼年底出訪！立院綠黨團「感謝提醒」：台美不言可喻的默契
中國統戰滲透！僑委會喊「建構非紅供應鏈」：擴大友我力量互助安全網絡
新聞幕後／搶救缺工！外國專才法三讀 數位牧民與僑生都能長期留台
其他人也在看
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 9 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 19 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 7 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 21 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 11 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 18 小時前
全台都宣布了！12日停班、停課一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣。根據中央氣象署資料顯示，明（12）日受颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、台灣東部、東南部、南部地區及澎湖有陣雨，大台北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。另外，由於颱風路徑過去稍微偏西移動並往南修正，因此預估登陸時間將延後至明日傍晚至晚上，暴風圈觸陸時間也會延後至明日清晨。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前