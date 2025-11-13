徐巧芯質詢徐佳青遭電爆！網驚「被嗆到結巴」 他曝徐佳青1打5都市傳說

政治中心／黃韻璇報導

僑委會委員長徐佳青昨（12）日赴立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委徐巧芯稱徐佳青今年8月出國期間，有人檢舉她私人行程用公務機票。對此，徐佳青答詢表示，她若是涉及私人行程，都是自費，直到下個點是公務行程才用公務票，強調「我願意以私濟公」。兩人互槓影片在網路上瘋傳，網友笑稱「徐巧芯誰不惹，去惹徐佳青」，卓冠廷就分享「徐佳青政論都市傳說」。

針對徐巧芯的質詢，徐佳青強硬回擊，表示「那3天住在那裡，旅館都是自己付，都是我自己出的錢呢，她還反問，委員妳覺得我這樣不合理嗎？我很合理好嗎？妳剛剛說的那個小人之心，我不能接受，這個檢舉都是烏龍檢舉，我都知道是誰檢舉的，同一個人。都搞不清楚狀況。」

甚至時間到了，徐佳青還是很生氣地繼續說，「委員，本人不到3年的時間，我請休假的時間，我總共累積了228天，我總共休不到80天，委員你滿意嗎？」；徐巧芯則說，「很好啊，你就繼續這樣的。」徐佳青強調，「我本來是童子軍的心情，不想講這些話的，你逼我講出來的。但不要有小人之心。我從來不這樣做的。本人就是願意以私濟公。」

國民黨立委徐巧芯12日質詢僑委會委員長徐佳青。（圖／翻攝立法院IVOD）

粉專「Mr.柯學先生」分享這段質詢影片，表示「徐巧芯誰不惹，去惹徐佳青，徐佳青在潑辣的時候，你還在媽媽10塊欸？真的是踢到鐵板，被嗆到結巴」，吸引好幾萬人按讚。

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷就分享「徐佳青政論都市傳說」，提到當年徐佳青擔任議員時也上遍政論節目大殺四方，有一次在某對手陣營舒適圈節目，「一打五，竟然把所有來賓殺到爆掉；對，在政論設定的主題對民進黨不利之下，一打五，對手們幾乎啞口無言。這是不可能的事情，但徐佳青辦到了」。

卓冠廷透露，「都市傳說是，該新聞台大老闆全程收看該集節目，事後在公司內部大發雷霆，說可不可以找一些能打的來，不然被徐佳青壓著打很丟臉。後來，真的發現沒有人可以打贏徐佳青，結果，該台後來採取的方式就是封殺徐佳青，直接請她不用來了」。直言「如果此都市傳說為真，這真的是超級勳章！而且，委員長果真寶刀未老，強！」

