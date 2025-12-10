徐巧芯遭科大副教授造謠「論文抄襲」喊告 校方發聲了

一名網友昨（9日）在社群發文，痛批國民黨立委徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，但新竹市前市長林智堅卻被攻擊得體無完膚，遭到徐巧芯打臉「正在準備論文研究計畫」，並起底該網友為新竹市某科大副教授。對此，學校發出聲明，強調此言論為副教授以個人的名義所發表，不代表學校立場。

一名網友昨（9日）在社群發文指出，回頭看前民眾黨新竹市長高虹安，以及國民黨立委徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，前民進黨新竹市長林智堅卻被攻擊的體無完膚，「媒體的公平性在哪裡？」不料，此文隨即遭藍委徐巧芯回擊，她強調自己才正在準備論文「研究計畫」，根本沒有抄襲的可能，痛批對方莫名其妙、造謠毫無底線。同時，徐巧芯也起底該網友為新竹市某科大副教授，揚言提告。

不久後，該名網友將貼文刪除，表示「如果有錯願意道歉，已經發文更正」，也重新發文稱自己在講的是南投市長許淑華，純粹為筆誤，但遭到徐巧芯打臉：「字跟音沒有一個一樣的是要怎麼筆誤？自己去跟檢察官、法官解釋吧！」

對此，涉事的科技大學昨（9日）晚間發布聲明指出，「校方一貫秉持學術獨立、校園中立原則，要求教職員工生在公共議題上謹言慎行。經查證，該貼文確為丁副教授以個人名義所發表。其發言與觀點，均屬個人行為與意見表達，與學校之立場無關，亦不代表本校立場」。而徐巧芯則在社群再度發文透露，已針對造謠的7人提告，並表示不是學校的錯，是該名教授自甘墮落。

明新科技大學聲明稿。（明新科技大學提供）

