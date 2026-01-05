徐巧芯酸問林宜瑾：助理是否帶立可白「塗掉送案紀錄」？

林宜瑾(左)擬提案修改兩岸關係條例卻又撤回，被徐巧芯(右)酸爆。（合成圖／示意圖／資料照）

綠委林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，且欲刪除「國家統一前、地區」等字眼，遭疑炒作兩國論。今(5日)驚傳已撤案，藍委徐巧芯直酸林宜瑾，助理上午是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？

綠委蔡易餘2020年5月也曾作出類似提案，沒想到最後在「黨內壓力」下迅速撤案，成為藍營笑柄。如今林宜瑾竟故技重施，引發討論。

今(5日)驚傳民進黨再度撤案，林宜瑾的臉書被網友灌爆，緊急關閉留言，並澄清「沒有成案何來撤案」，強調仍有同仁欲連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，議事處對她的提案做出許多修正建議。

「為什麼不給留言？」徐巧芯在臉書發文直呼，「我就問，今天9:00你的助理是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？」

網友表示「每天都有笑話看」、「同理，沒成案，哪來的阻擋？」、「原來是賭你們要擋，結果你們沒擋」、「等一下會不會出現，明明就不是立可白，是立可帶，這種言論？」、「議事處對提案有意見，不就有送案了，此地無銀三百兩」、「竟敢讓這案子不能成案，助理給我背鍋！來選議員！」

