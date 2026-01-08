徐巧芯酸國軍記者會簡報標註【無】好笑 顧立雄反嗆一點都不好笑

國防部自今年起，對內、外來往公文都需註明機密等級，包括未列機密的公文，也要標註【無】，連昨（7）日F-16失事記者會簡報，也都是滿滿的【無】。國民黨立委徐巧芯今（8）日上午在立法院質詢國防部長顧立雄時表示，「標註這麼多【無】，全台人民都覺得很好笑」。顧立雄則回應，「一點都不好笑」，並強調，為了與美軍實質交流，這是必要且進步的方法。

公文逐段標註密等挨轟 顧立雄：美軍行之有年

針對空軍記者會簡報上出現大量【無】這個字的標示，徐巧芯質詢時表示，對外公開記者會不可能有機密，為何每一段還要寫【無】？除了讓基層軍人一直打字，還讓大家看不清楚要表達什麼，這政策到底有什麼好處？

顧立雄回應，精準核密是美軍行之有年的制度，國軍為了與美軍實質交流、建立共同圖像，這是必須做到的基本功。他並指出，美軍的作法在網路上均可找到相關案例，美軍公開資訊也會標示【U】（Unclassified）。

徐巧芯說自己看過該份美軍報告，該文件僅是「建議」，並沒有要求國軍一定要執行。顧立雄進一步說明，美軍現在整份文件的機密等級也會逐頁、逐段標示，這與國軍標示【無】的做法是一致的，也符合國家機密保護法的精神。

與美軍交流「基本功」 顧立雄：是必要進步的做法

擔任召委的民進黨籍王定宇則表示，記者會是否需要如此全面標示，國防部可以審慎考量，若【無】容易引起錯誤判讀，也可以改為使用【U】標示，國防部可進行相關研議。

顧立雄回應，「我想我們都會逐步蒐集相關的意見，來不斷進行一個檢討，但是我們覺得這是必要的，必要的一個進步的作法。」

空軍記者會在簡報上出現未列機密的【無】標示。圖／台視新聞

