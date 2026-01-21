徐巧芯酸綠營高雄初選民調「4.5小時完成1200份」：創下奇蹟

左起為參加本次高雄市長初選的民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑。（合成圖／資料照）

民進黨高雄初選剛落幕的首個民調顯示，藍委柯志恩以44.0％支持度領先綠委賴瑞隆的37.7％，差距6.3％，頓挫了賴瑞隆出線的銳氣。藍委徐巧芯質疑，綠營高雄市初選民調三路同時進行，要在4.5個小時內完成1200多份樣本，拒訪率奇低，創下她對民調的認知的奇蹟。

日前有媒體人稱接獲綠營人士爆料，稱高雄初選電話民調，黨中央民調部分竟排除喊「唯一支持某某某」者，引發爭議，質疑公平性。

徐巧芯21日在《鄉民監察院》節目表示，其實初選民調帶有動員性質，所以大家會在家裡等電話，加上民進黨的初選抽樣模式跟國民黨不一樣，他們非常奇怪，大家去看吳子嘉的說法就知道了。

徐巧芯強調，現在台灣民調多半用市話，沒有一家民調公司可以只用4.5個小時，做出1200份有效樣本的民調！

「沒有！而且他們三家都做完了？」徐巧芯提到，她自己在選立委初選的時候，全國都知道這件事情了，還是做不完，一天、兩天、三天，還加時做！因為很多人可能還沒做完、還沒表態。

徐巧芯質疑，感覺「民進黨的民調」都是，打電話過去，對面都是準備好要接電話的人，不管他準備好要支持誰，但是他會「很順暢地把這些問題回答完」，讓他們能加速完成，一天晚上，三家民調都做完1200多份，「這算是創下我對民調的認知的一個奇蹟！」

主持人王淺秋直呼：太神奇了！徐巧芯直言，這很奇怪，因為現在民調拒訪率很高，但怎麼一遇到民進黨初選，拒訪率就那麼低？當然在初選過後，這群「等電話的人」就消失了，回歸到自己的生活。柯志恩領先民調透過手機簡訊，所以剛好跟這群人錯開了。可是不要因為這樣就覺得這家民調不準，因為準或不準，關鍵在於有沒有辦法掌握母體，當母體有代表性，其實做出來的結果會非常準。

