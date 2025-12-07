徐巧芯酸賴瑞隆道歉 反被大批網友嗆爆「哭戲誰比得過妳？」

賴瑞隆日前回應兒子事件。廖瑞祥攝



民進黨立委賴瑞隆，因為就讀小學的孩子爆出校園事件，賴瑞隆5日致歉後，今天（12／7）下午開記者會再度說明，他哽咽表示「是爸爸對不起你，讓你承受很多不應該是你這年紀承受的事情」。賴瑞隆宣布在學期到學期末之前，不會讓孩子去上學，也希望讓他有機會向女童家長當面表達歉意。但是，國民黨立委徐巧芯今天發文嘲諷賴瑞隆，但反被不少網友留言酸爆，「哭戲誰比得過妳？」

針對兒子校園內的衝突，賴瑞隆再度出面致歉，向社會大眾、與兒子發生衝突的女童及女童家長道歉，自責沒善盡父親責任，一切都會誠實面對、檢討改進，並希望有機會能夠當面向女童與家長致歉。

賴瑞隆也直言，他將會把孩子帶離目前學校，孩子事發後感受到極大壓力，卻向他道歉說「害爸爸跟全國道歉」，他覺得孩子突然長大很多。但賴瑞隆直言，動手就是不對，他接下來會陪著孩子並透過專業協助、改善狀況。

面對賴瑞隆今天道歉，徐巧芯再度發揮嗆辣本色，她在Threads發文嘲諷，「哭到一把鼻涕一把眼淚，是為了自己的兒子說『害他要道歉』，不是因為對被霸凌孩子很抱歉，這個誠意你給幾分？被霸凌的小朋友跟家長才想哭吧！說要『專心陪伴』孩子，又要繼續忙著搞選舉；當立委的忙碌程度都無法關心小孩了，那選初選、當市長不就更忙？能增加多少『陪伴』？教育孩子不應該只是媽媽的事，是父母雙方的共同的事。」

但是徐巧芯貼文也被不少網友出征，大批網友將過去徐巧芯的爭議再度整理出來，「31歲時違停紅線被警察攔下，仗著議員身分施壓基層員警，這就是妳的家教？ 34歲時大姑涉入詐騙洗錢案，妳急著切割說要離婚，結果被發現全身名牌、百萬名錶交代不清財產來源。」

另外關於嘲諷賴瑞隆道歉內容，大批網友也開酸，「說到哭戲，誰能比得過妳公開對曾被妳認為是病毒的傅崐萁投懷送抱？」「妳爸媽應該也沒好好陪妳吧」「貴黨同事謝龍介的兒子不也是持毒嗎？妳出來發聲了嗎？」「妳過去那些行為叫啥？這麼大了還在霸凌別人。」

