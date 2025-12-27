徐巧芯酸越「苗」越黑！苗博雅神回1句 按讚數竟多4倍反殺

苗博雅與徐巧芯隔空交火。圖／翻攝自苗博雅臉書、李智為攝

19日北捷發生隨機殺人事件，讓廢死議題再度浮上檯面。台北市議員苗博雅堅持廢死立場，25日苗博雅在Threads上發文質疑，「在臺灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」引發兩派爭論。對此，徐巧芯26日在Threads發文大酸「越『苗』越黑」。

苗博雅在Threads中發布貼文，表示「在臺灣開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見」。

苗博雅接著說，身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人，竟被當成殺人犯對待。「媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅，在臺灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

苗博雅表示，台灣是溫暖可愛的國家，在這裡，有不同意見，都應該能暢所欲言，講道理，理性對話，每個人相互尊重，求同存異。「我的理想，是建立安全有秩序的社會。我們不是彼此的敵人。越艱難，越需要冷靜；越分歧，越需要理性。暴徒要讓社會因他而撕裂，我們不會讓他得逞。您說對嗎？」引發兩派爭論。

對此，26日徐巧芯在Threads中大酸，「越苗越黑」。沒想到苗博雅竟在下方回應，「『芯』向祖國」，苗博雅獲得的讚數，還是徐巧芯的4倍之多，引發網友熱議，不少人留言寫下，「你的點讚數比原PO還多」、「這是可以免費看的嗎，超好笑」。



