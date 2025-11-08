徐巧芯酸「背骨仔」 高揚凱反擊：鄭麗文呢
[NOWnews今日新聞] 民進黨籍的台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱，近日與國民黨立委徐巧芯爆發口水戰，徐巧芯質疑高揚凱「由藍轉綠」是「背骨仔」，高揚凱則反問，「我這樣跳黨叫做『背骨仔』，那這樣子的話從民進黨跳到國民黨，還當選黨主席的鄭麗文，是不是也叫『背骨仔』？」
高揚凱出身傳統藍營家庭，2022年曾代表國民黨參選議員，不過並未當選，之後曾當過幾位藍委的辦公室助理，之後因不滿台北市長蔣萬安的表現，決定離開國民黨，改披綠袍，希望爭取代表民進黨參選2026年台北市議員，今年7月他也大力支持罷免國民黨立委賴士葆。而他與徐巧芯的戰火，源自中國棒球城市聯賽（CPB）「上海兄弟象」隊的Logo。
高揚凱強調，「『政治歸政治、體育歸體育』根本是屁話；對中國來說，能吃台灣豆腐才是重點」。徐巧芯回應，「那『宗教歸宗教，政治歸政治』是屁話嗎？」雙方隔空互嗆，爭論持續升溫。
高揚凱又在社群貼出台北市長蔣萬安與徐巧芯參加宗教活動的合影，並寫道，「我建議徐900徐巧芯跟我唸一次，我們拒絕中國宗教統戰，來喔，跟著我唸一次！」文末他還加上「不見不散」、「清清白白游刃有餘」、「說不清楚連滾帶爬」與「沒出息」等標籤。
對此，徐巧芯在貼文下方留言回擊，「背骨仔好了啦，落選的才是沒出息，選不上只好換政黨的叫做連滾帶爬，本人是從從容容32：0，我反對抹紅宗教交流，你這情況，大安文山綠的也不會投你，藍的也不會，學學陳聖文送水搞不好知名度還會高一點」。此外，國民黨前發言人楊智伃也加入戰局補刀，高喊「至少人家會送水」。
