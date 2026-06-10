徐巧芯點名惹火黃暐瀚！反嗆「哪個TVBS節目不找我？」：別散布錯誤訊息

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資深媒體人黃暐瀚。 圖：翻攝自黃暐瀚臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委徐巧芯日前接受專訪，批評資深媒體人黃暐瀚為了上綠媒捧沈柏洋、以及護照修改等爭議。對此，黃暐瀚今（10）日公開回應徐巧芯對其提出的質疑，除要求徐巧芯說明究竟是哪一個TVBS節目不邀請他上節目外，也批評對方持續曲解其評論內容，並直言若對現行護照設計有意見，身為立委就應透過提案方式推動修改，而非停留在政治口水。

黃暐瀚表示，既然遭到立委公開點名，他也決定公開回應。首先，針對徐巧芯提及他遭特定節目封殺的說法，黃暐瀚反問：「請問徐委員，哪一個TVBS節目不找我？請委員公開講出來。」他強調，根本不存在不能上節目的情況，自己也不仇視TVBS，甚至前一天才剛上《戰情室》節目。

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黃暐瀚指出，身為立法委員卻公開散布錯誤訊息，應該查證清楚後再發言，並為自己的言論負責。

其次，針對徐巧芯持續引用他評論民進黨台北市長參選人沈伯洋球技如同美國職籃球星Stephen Curry（Curry）的說法，黃暐瀚認為對方刻意模糊焦點。他表示，當時評論重點並非沈伯洋是否真的擁有如Curry般的球技，而是藉此比喻政治人物若不了解對手，很容易做出錯誤判斷，重點從來不是籃球本身。

此外，針對護照議題，黃暐瀚也直接向徐巧芯喊話，如果不喜歡現行護照設計，就應透過立法院提案推動修改。黃暐瀚指出，立委並非一般民眾，若認為護照封面需要更改，本就有制度途徑可循。他並舉例，2020年時任立委陳柏惟便曾提出護照封面加註「TAIWAN」的相關提案，建議外交部進行調整。

黃暐瀚最後表示，自己喜歡現在的中華民國護照，因為封面同時擁有「中華民國」、「Republic of China」以及「TAIWAN」等標示。他強調，「我愛中華民國，我愛台灣」，至於自己身上是否要佩戴中華民國徽章，「不勞委員操心」，並以此作為對徐巧芯質疑的回應。

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