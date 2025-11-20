徐巧芯、柯文哲「1相同點」曝光 網笑瘋：絕配！

政治中心／綜合報導



國民黨立委徐巧芯15日與澳洲駐台辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）會面，雙方就民主議題與印太區域事務交換意見。會後兩人合影留念，徐巧芯外套上的鈕扣「扣錯位置」意外成為合照亮點，作家蕭瑩燈在臉書PO出此照，對比柯文哲過往圖片，揪出「驚人共通點」，網友見狀笑翻瘋喊「絕配！」。





徐巧芯（左圖右）「外套沒釦好」對比柯文哲（右圖左），蕭瑩燈揪「驚人共通點」。（圖／翻攝自澳洲駐台辦事處臉書、臉書@蕭瑩燈）

徐巧芯在與澳洲駐台代表合照中，外套的鈕扣並未對齊，眼尖網友發現後表示「那個扣子是AI錯位嗎」、 「這扣法好恐怖」、 「連扣子都扣不好」、 「不好意思衣衫不整」、 「把扣子扣好啦」、 「1顆扣錯整排都跟著錯」、 「以為這樣很時尚嗎」。作家蕭瑩燈今（20日）於臉書曬出2張照片，首張為徐巧芯外套釦錯照，第二張為柯文哲5年前接受專訪照，當時阿北與主持人合照，黑長褲穿到超高腰、白襯衫鈕扣歪斜，連皮帶也沒繫好。

網友全歪樓笑瘋「絕配！、「有東西歪了」、「歪哥、斜妹很登對！」。（圖／翻攝自臉書@蕭瑩燈）

蕭瑩燈忍不住感嘆「似乎有一個月沒他們兩個（徐巧芯、柯文哲）的新聞了。」，他對比後驚見2人驚人共通處，「貼一張圖說明這兩位本質上的共通性。」。貼文曝光，網友全歪樓「絕配！」、「柯文哲的褲子真不是P的？？褲擋那麼長到底去哪裡訂做的？」、「穿著品味無與倫比」、「獨特的穿衣風格」、「有東西歪了」、「歪哥、斜妹很登對！」、「為什麼皮帶也可以扣到歪成這樣…」。





