徐巧芯、馬文君遭抓包「PO文內容98%雷同」！她酸：中央廚房

政治中心／周希雯報導

國民黨主席鄭麗文近日打著「和平」口號赴中，預計與中國國家主席習近平見面，海洋委員會主委管碧玲公布海面動態圖，揭露在「鄭習會」前夕，共艦、海警船正全天候包圍台灣，痛批國民黨是否要台灣人當「籠中馴兔」；卻反遭國民黨立委徐巧芯、馬文君質疑洩密，雙雙PO文砲轟。不過，民進黨政策會執行長吳思瑤發現，2人不僅幾乎同時間發文，且內容、圖卡及排版98%相似，令他不禁質疑是中央廚房，「目的都很清楚，就是要替老共的軍事行為圍事」。

管碧玲開轟中共 徐、馬反批洩密

管碧玲日前發文痛批，中共派出各種軍艦、海警船形成「全天候圍台」的態勢，就是要打造出「台灣之籠」，甚至在鄭麗文赴中前夕依舊故我，「從中方絲毫沒有聞到和平的氣息」，痛批國民黨宣傳和平可以讓台灣人民躺平，「殊不知，中國正是企圖讓台灣人躺平在台灣之籠裡」、「中國接待訪團的時候，看著的，是籠中來的馴兔吧？！」然而，管碧玲發出海面動態圖揭露此現象，卻遭徐巧芯、馬文君雙雙反批是「刻意洩密」、「將底牌攤在解放軍面前」。

廣告 廣告

同時開罵…徐巧芯、馬文君PO文「內容98%雷同」！吳思瑤酸：誰是中央廚房？

管碧玲發出海面動態圖，揭露在「鄭習會」前夕，共艦、海警船正全天候包圍台灣。（圖／翻攝「管碧玲 (kuanbiling) 」臉書）

發文「時間、排版、圖卡」98%雷同？

不過，吳思瑤發現許多端倪，馬文君、徐巧芯幾乎同時間、前後發文、「內容除了段落次序有些微調，但主要敘事高度雷同。不只內容文字，連圖卡都像出自同一個小編，從排版、字體、風格幾乎是98%一模模一樣樣！」吳思瑤也列出2人內容的重複之處，包括「都涉有洩漏國防機密的前科，卻不約而同大罵管碧玲主委洩漏軍事機密」、「攻擊的主題都指向海軍監控的『海面態勢圖』不該被公開，就是為了護航掩護中共解放軍4/6在台灣海域周遭的軍船艦位置被抓包」、「都對鄭麗文中國行遭管主委喻為『籠中馴兔』，表達不滿」、「都同聲批評國民黨不該被抹紅，反罵民進黨才有共諜」。

同時開罵…徐巧芯、馬文君PO文「內容98%雷同」！吳思瑤酸：誰是中央廚房？

吳思瑤發出徐巧芯、馬文君的貼文，指出98%雷同。（圖／翻攝「吳思瑤」臉書）

同時開罵…徐巧芯、馬文君PO文「內容98%雷同」！吳思瑤酸：誰是中央廚房？

吳思瑤發出徐巧芯（左）、馬文君（右）的貼文，指出98%雷同。（圖／翻攝「徐巧芯」、「馬文君」臉書）

吳思瑤酸默契好：誰是中央廚房？

對此，吳思瑤痛批，「鄭麗文當中共的人聲鸚鵡還不夠，徐巧芯、馬文君同步發文罵管碧玲，誰是中央廚房？」並狠酸「馬文君、徐巧芯不是雙胞胎，但默契好成這樣，叫人不奇怪也難。吳思瑤直言，兩篇文章目的都很清楚，「就是要替老共的軍事行為圍事，不准台灣人評論。認知作戰的中央廚房，國民黨立委只是上菜端盤的服務生，幕後大主廚究竟是誰，大家都知道啦！」





原文出處：同時開罵…徐巧芯、馬文君PO文「內容98%雷同」！吳思瑤酸：誰是中央廚房？

更多民視新聞報導

鄭麗文赴中見習近平！他曝「7注意事項」酸爆：快樂舔共平安

綠營「台北市長6人選」代表6命運？粉專分析：重點不是誰更強

颱風「辛樂克」將生成！對台影響、路徑曝光「恐持續增強」

