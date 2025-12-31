徐巧芯：2025體脂率降8% 2026繼續戰鬥

▲回顧2025年，國民黨立委徐巧芯說自己留了長髮，體脂率也降了8%。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

[NOWnews今日新聞] 今天是2026年元旦，國民黨立委徐巧芯回顧2025年在立院表現，也寫下自己對2026年的期許。她說，2025年很漫長，發生了好多事，任滿立委一年後，隨即面對「大罷免」，從年初一路延續到7月26日，過程中經歷各種光怪陸離的事情，但她感謝鄉親一路支持，讓彼此關係更加緊密，最終全靠眾人的力量，大罷免以「32:0」收場。

她也不忘酸罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠，「私密照」都被證實沒有偽造，但到現在不知道搬離信義區了沒。

廣告 廣告

徐巧芯說，大罷免告一段落後，辦公室同事一同前往捷克的布拉格進行員工旅遊，成為難得的回憶。她提到，兩年間選四次舉也真的太辛苦了，也希望自己身為老闆，沒有讓同仁離心。

她強調，「只有一個好的團隊，才能撐起『徐巧芯』三個字」。此外，她也分享個人生活近況，包含學業有所進展、留長頭髮，並持續健身鍛鍊，雖然自認不如民眾黨主席黃國昌那麼猛，但體脂率已下降8%，期許2026年能繼續堅持。

在問政表現上，徐巧芯列舉多項已三讀通過的法案，包括《軍人待遇條例》、新增五天假、普發一萬元、警消所得替代率提升至80%、停砍公教人員年金，以及AI基本法與青年基本法，強調這些「福國利民的民生法案」始終是優先考量。

她也說，質詢內容涵蓋海鯤號進度、軍購交貨延宕、軍人身心調適假、小橘書錯誤內容與採購合理性等議題，並提到愈來愈多基層軍人主動向她陳情，「只要有實據，巧辦都會認真盡力處理」，期許未來持續精進，迎接新的一年，2026年會持續戰鬥，「感謝民眾對我的支持與鼓勵，成為我在這條不斷戰鬥沒有回頭路上的後盾。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃暐瀚批藍白擋1.25兆軍購 徐巧芯反嗆：要放行「兩張A4」白紙？

拒軍人加薪！鍾佳濱扯「傭兵才看薪水」 徐巧芯嗆：又要功德台灣

承德艦長官被霸凌！徐巧芯怒：軍隊管理都做不好 如何對抗共軍？