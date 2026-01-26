徐巧芯：31個無人機部隊 戰鬥加給欠半年未發

國軍標榜建立無人機戰力，去年陸軍與海軍分別成立無人機部隊，國防部並在軍購特別預算中編列廿萬架各式無人機。國民黨立委徐巧芯指出，人事行政總處至今未將新成立的卅一個無人機單位，列入「戰鬥部隊」範疇，無法領取一萬兩千元的戰鬥部隊加給。

徐巧芯還說，軍中部分幹部甚至宣稱「因為立院卡預算，才領不到加給」；為避免類似謠言，她要求國防部長顧立雄積極去向行政院爭取官兵權益，「欠錢沒有欠過年的」。

據了解，新編成無人機單位的人力是抽調其他單位，或其他單位轉型，例如海軍陸戰隊六六旅，原砲兵營與戰車營就改制為無人機營與火力營。然而，單位更名是否屬「戰鬥部隊」也須重新審定；許多官兵分發新單位後，原本可領的戰鬥加給不再，形同減薪。

徐巧芯說，去年四月起，國軍第一級戰鬥部隊加給，從每月五千元提升至一萬二千元；八月，國防部宣布無人機部隊屬於戰鬥部隊，其加給資格送交人事行政總處核備；九月，無人機部隊正式成立。然而，至今近半年，人事總處始終未核備，導致六百多位官兵六個月領不到戰鬥部隊加給，每人將近七萬二千元。

顧立雄回覆，相關單位共有卅一個，國防部將積極向人事總處協調溝通，一旦核定會補發欠款。

