徐愫儀深耕鼻科 治病更醫心

「醫療不只是治病，更要醫心」。國泰醫院耳鼻喉頭頸外科主任、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事徐愫儀，是國泰首位耳鼻喉科女醫師，從小熱愛助人的她，行醫至今邁入第28年，看到病人症狀改善、重拾笑容，是自己堅持前行的最大力量。除了臨床工作，平時也投入教育及公益服務，到國內各地義診，把醫療帶到更需要的地方。

徐愫儀回憶，在台大實習時，於耳鼻喉科跟著老師看診、開刀，看到病人症狀快速改善、生活品質大幅提升，臉上露出如釋重負的笑容，讓她覺得很有意義，也看到醫學務實的力量，立志成為能讓病人信賴的耳鼻喉科醫師。

不過，當時耳鼻喉科非常熱門，且幾乎沒有女醫師。徐愫儀說，她應徵了5間醫院，競爭十分激烈，國泰醫院耳鼻喉科創科主任洪朝明，那年剛好想收女醫師，自己便幸運地成為國泰第一位耳鼻喉科女醫師，後來也成為耳鼻喉頭頸外科醫學會的第一位女理事。

徐愫儀說，如今耳鼻喉科多了很多學妹，很感謝已故恩師洪朝明、前輩們的提攜照顧，洪主任熱衷教學，也深深影響她，深刻體會「醫學教育一定要傳承」，希望自己能延續薪火，也希望耳鼻喉領域有更多女性被看見，帶著自信跟熱情，走上喜歡的專業道路，變成自己喜歡的樣子。

今年耳鼻喉科將正名為「耳鼻喉頭頸外科」，徐愫儀指出，此科別兼具內外科屬性，除了門診照護，也要進行顯微手術、內視鏡手術、頭頸腫瘤手術等，且患者橫跨各年齡層，可以實際改善呼吸、聽力功能，恢復日常生活品質，很有成就感也十分有趣。

由於喜歡精細手術，對功能性及美感整合領域有興趣，徐愫儀深耕鼻科，著重「鼻整形」領域。她認為，「醫療不只是治病，更要醫心」，疾病常伴隨焦慮不安，不論是外傷、鼻扭曲等患者，透過功能及美容性鼻成型手術，能同時解決鼻塞問題，恢復呼吸、嗅覺等生理功能，也能修復外觀，提升自信。

談到印象最深刻經驗，徐愫儀回憶，多年前跟隨醫院醫療團隊到斐濟義診，當時有名患者合併美觀及呼吸障礙鼻塞，團隊替他完成兼具功能及美容性的鼻整型手術，立即矯正外觀、恢復功能，創下斐濟首例，「患者臉上露出笑容的瞬間，十分感動及難忘」。

徐愫儀說，除了臨床醫療與教學工作，她也熱愛參加公益活動、參與國內外義診，「除了在醫院服務，也要走到更需要我們的地方」。行醫28年，她始終保持熱情，希望協助患者重拾身心健康、提升生活品質，也讓醫學精神得以一代一代傳承。