徐懷鈺十年都沒有老！ 徐展元PO對比照揭她私下為人

前主播徐展元透露巧遇徐懷鈺的過程，還道出對方暖心舉動。（圖／徐展元臉書）

「平民天后」徐懷鈺1998年出道一炮而紅，發行過無數膾炙人口的歌曲，雖然中間面臨官司風波，一度陷入事業低潮，如今已經重新出發，再度重拾最愛的歌唱事業，前主播徐展元昨(10日)發文透露巧遇徐懷鈺的過程，還點出對方的暖心舉動，掀起網友熱議。

徐展元表示上個月去錄影，當天現場相當多人，錄完後迅速走往大休息室，忽然聽到有人大喊：「展元哥」，一回頭便看到準備收工的徐懷鈺，正在跟他熱情的揮手示意，回憶起跟徐懷鈺只在十年前見過一次面，那次是去韓國釜山錄製綜藝節目，中間休息時便和年紀相仿的吳宗憲及徐懷鈺話家常，沒想到事隔十年，依舊被對方記得。

徐展元指出當時徐懷鈺正在跟工作人員交談，等的電梯也快到了，即便自己不是什麼大咖，徐懷鈺不僅主動打招呼，還上前攀談並自拍合照留念，讓他坦言：「相當感動」，除了大讚徐懷鈺依舊青春永駐，十年來都沒變老，更強調她私下為人不僅有禮貌、平易近人、沒有架子，還相當熱情親切，最後獻上祝福：「事業順利，平安喜樂」。

PO文曝光後，掀起網友熱議：「羡慕展元哥」、「那一幕一定很難忘，謝謝分享這麼溫暖的小故事」、「女神一直不老」、「好羨慕，她的歌我從小聽到大」。

