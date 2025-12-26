徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓 嗨歌除夕夜

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》26日公布由Sandy吳姍儒連續4年主持，第一波夢幻表演卡司最讓人期待的莫過於首次登上舞台的徐懷鈺在「國際共演」攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗演出。

《WE ARE》聚集「台灣饒舌先驅」卜學亮、玉女掌門人方季惟和陳明真、「全方位流量」Marz23、「情歌之王」李聖傑、「金曲台語歌后」黃妃、「台韓混血歌手」畢書盡、《大嘻哈2》總冠軍阿跨面等32組藝人在10個主題單元精彩演出。

廣告 廣告

開場表演為饒舌歌手和黃妃夢幻共演，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台。最受喜愛的KTV段落，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格獻上多首男女對唱金曲；顏值與唱功兼具的畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿結合島嶼四季變換和紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊。

方季惟、陳明真透過精心打造的懷舊場景與氛圍，沉浸式的回到純真幸福的「玉女時代」。為了呼應運動風氣及選手在國際賽事上的佳績，Marz23、徐展元將帶領運動小將接受全民喝采，以熱血激昂的歌曲，炒熱氣氛。