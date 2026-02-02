徐懷鈺攜手「京都橘色惡魔」 合體噴發《怪獸》魅力

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026文化總會春節特輯《WE ARE我們的除夕夜》公開震撼亮點，「平民天后」徐懷鈺將首度合體日本行進管樂天團「橘色惡魔」(京都橘高校吹奏樂部)，重新演繹經典神曲《怪獸》。此外，日本傳奇樂團 FLOW也驚喜現身，將與冰球樂團聯手轟炸舞台，讓除夕夜熱血沸騰！

學過薩克斯風的徐懷鈺，首次近距離與「橘色惡魔」合作，直呼同學們背著重型樂器還能精準對位非常辛苦。橘高校的久保同學則透露，為了這場演出苦練一到兩個月，更在舞蹈中特別加入《怪獸》原版 MV 的經典手勢，要讓台灣觀眾看到最原汁原味的跨界驚喜。

徐懷鈺被問到如何應付「催婚怪獸」時，霸氣回應：「能找到一個像樣的伴就不錯了，還催婚勒？」她更笑稱自己每年最期待收乾兒女的紅包，並推廣自己的生活哲學：「未婚女子才可以拿紅包，所以『不結婚』才是重點！」

成軍超過20年的日本傳奇樂團FLOW，這次來台聯手冰球樂團，獻唱播放量破億的《火影忍者疾風傳》主題曲。FLOW團員趁空檔體驗了台灣道地的「釣蝦文化」，對台灣粉絲的日文程度更是驚嘆：「大家理解程度高到像在日本演出！」而首度挑戰日文演唱的冰球主唱王則坦言「壓力大到快哭出來」，為了完美呈現世界名曲，瘋狂背誦日文歌詞，編曲上也特別加入鍵盤編制，要給動漫迷最震撼的感官體驗。

