徐懷鈺攜「橘色惡魔」跳怪獸！FLOW登除夕飆火影神曲

娛樂中心／曾詠晞報導



文化總會製作的除夕特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今（2）日正式公開國際共演重量級卡司，為農曆新年注入強大音樂能量。節目邀請「平民天后」徐懷鈺Yuki與擁有「橘色惡魔」美譽的京都橘高校吹奏樂部首度合作，同時日本傳奇樂團FLOW也將與icyball冰球樂團同台，帶領觀眾在跨世代與跨國界的音樂盛典中迎接新年。





徐懷鈺攜手「橘色惡魔」登《WE ARE》！FLOW合體冰球樂團飆唱「火影」神曲

平民天后徐懷鈺Yuki與京都橘高校吹奏樂部，在除夕特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》展開跨界合作。（圖／文總提供）

廣告 廣告





徐懷鈺攜手「橘色惡魔」登《WE ARE》！FLOW合體冰球樂團飆唱「火影」神曲

擁有「橘色惡魔」美譽的京都橘高校吹奏樂部，再度來台並參與除夕節目演出。（圖／文總提供）

徐懷鈺攜手「橘色惡魔」登《WE ARE》！FLOW合體冰球樂團飆唱「火影」神曲

徐懷鈺與京都橘高校吹奏樂部展開跨國合作，演奏經典金曲〈怪獸〉。（圖／文總提供）

經典〈怪獸〉重現！徐懷鈺與橘色惡魔共舞藏巧思

備受期待的「國際共演」亮點由徐懷鈺與京都橘高校吹奏樂部拉開序幕，雙方共同詮釋經典金曲〈怪獸〉。曾學過薩克斯風的徐懷鈺感嘆，近距離觀察同學們背著沉重樂器、一邊變換隊形一邊精準演奏，其辛苦與專業令人敬佩。橘高校的久保同學透露，為了這次演出籌備近兩個月，特別在舞蹈中還原了原曲MV的經典手勢，藏入不少驚喜巧思。

徐懷鈺攜手「橘色惡魔」登《WE ARE》！FLOW合體冰球樂團飆唱「火影」神曲

日本傳奇樂團FLOW與台灣icyball冰球樂團跨國合作，共同表演《火影忍者》破億神曲。（圖／文總提供）

徐懷鈺攜手「橘色惡魔」登《WE ARE》！FLOW合體冰球樂團飆唱「火影」神曲

冰球樂團主唱王則分享，這是他首次挑戰日文演唱，壓力超大。（圖／文總提供）

徐懷鈺攜手「橘色惡魔」登《WE ARE》！FLOW合體冰球樂團飆唱「火影」神曲

冰球樂團鍵盤手蒙表示，在編曲中加入鍵盤編制，創作出全新的聽覺衝擊。（圖／文總提供）

破億神曲震撼登場！FLOW聯手冰球樂團熱血開唱

搖滾迷關注的另一焦點，則是日本國民樂團FLOW與台灣icyball冰球樂團的跨國合作，雙方將合唱《火影忍者》破億神曲。成軍超過20年的FLOW，此次訪台更初體驗了在地釣蝦文化，並大讚台灣聽眾對日本動漫文化的深厚共鳴，驚訝的說「熱情程度讓人以為是在日本」。首度挑戰日文演唱的冰球樂團主唱王則直言道「我第一次這麼努力的背歌詞，我快哭出來了，好可怕！」，鍵盤手蒙則強調在編曲上費盡心思，不但保留原曲精神更加入鍵盤編制，創造全新的聽覺衝擊。

原文出處：徐懷鈺攜手「橘色惡魔」登《WE ARE》！FLOW合體冰球樂團飆唱「火影」神曲

更多民視新聞報導

大S逝世一週年！蔡康永見大S雕像感嘆發聲

始源低調來追思大S！當晚「搭廉航返韓」險錯過飛機

袁惟仁正妹愛女悲慟發文！不捨喊話：下輩子牽我走紅毯

