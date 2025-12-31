徐懷鈺跨年濕身熱舞！迷你裙踩高跟鞋連飆 千人雨中回憶殺大合唱

2025宜蘭跨年晚會「璀璨蘭城 幸福宜市」在今（31）日深夜掀起最高潮！「平民天后」徐懷鈺（Yuki）擔綱演出嘉賓，雖然現場雨勢不小，但她展現超強敬業精神，以一身俏麗迷你洋裝搭配高跟鞋驚豔亮相，一登台就用經典神曲將濕冷的宜蘭運動公園瞬間轉變為萬人KTV！

徐懷鈺一連帶來〈怪獸〉、〈溫習〉、〈向前衝〉等多首橫跨世代的經典代表作。當熟悉的前奏響起，現場民眾不分男女老少紛紛跟著大合唱，氣氛熱烈。

連主持人JR（紀言愷） 也忍不住化身小粉絲，感性直呼：「這些歌真的是陪伴我們長大，從小聽到大！」面對主持人的告白，徐懷鈺也笑著回應，這些歌曲雖然從她十幾歲唱到現在，已經唱了很多年，但她依然不斷嘗試新的改編版本，希望每次演出都能帶給歌迷不同的新鮮感。

儘管晚會現場下著細雨，舞台濕滑增加了表演難度，但徐懷鈺依舊腳踩高跟鞋，在雨中帶領舞群賣力大跳〈向前衝〉，穩健的唱功與活潑的肢體動作展現出極佳狀態，凍齡的樣貌更讓網友讚嘆：「女神完全沒變！」

徐懷鈺參與宜蘭跨年演出。（圖／翻攝直播）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導