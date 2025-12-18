徐懷鈺、彭佳慧兩大歌后齊聚 《2025苗栗耶誕城》19日起竹南熱力開唱

徐懷鈺、彭佳慧將分別在《2025苗栗耶誕城》音樂會19日的《Chill虧SHOW》及20日的《Chill喊派對》壓軸登場。（圖／中天電視提供）

《2025苗栗耶誕城》音樂會明（19日）晚在竹南運動公園熱鬧展開，徐懷鈺、彭佳慧將分別在19日的《Chill虧SHOW》及20日的《Chill喊派對》壓軸登場，徐懷鈺興奮地透露準備進度：「收到邀約的時候非常開心，很久沒到苗栗演出了，尤其是耶誕節可以跟苗栗的粉絲朋友一起度過很期待，歌單的部分可以好好期待，會有一些很溫暖的歌出現，我自己覺得很適合耶誕節的氛圍，也偷偷透露會有新專輯的歌喔！」

出生屏東麟洛的客家女兒彭佳慧致力推廣客家文化，發行第一張客語專輯就獲得金曲獎最佳客語歌手獎，她透露在《Chill喊派對》中也會帶來客家歌曲和歌迷們分享，未來也會再推出客語專輯：「非常開心，我已經有段時間沒到苗栗唱歌了，大家來跟我一起唱歌吧！到時候見。」

這次彭佳慧來到苗栗客家庄演出，她也不忘推薦必吃的客家料理：「薑絲炒大腸、梅乾扣肉、客家醃高麗菜燉排骨湯。」平時工作忙碌的她，也很珍惜和小孩的晚餐時光，更透露自己的拿手好菜就是客家紅燒肉：「在白天小朋友上課到放學前，先把自己的事情做完，晚上回家陪他們吃飯，很珍惜一起晚餐的時光。」

在苗栗竹南運動公園舉辦的《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》共4場主題音樂會，會同步在中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道、中視菁采台全程Live直播，12月24日《Chill爆之夜》晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播，中天綜合台也會於12月20日、21日、22日精彩重播《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》3場音樂會，更多活動資訊請上《2025苗栗耶誕城》官方臉書查詢。

