徐斯儉上任軍政副部長 顧立雄肯定：他曾率隊參與台美軍事交流

顧立雄今前往立院報告並備詢。

總統府上月底宣布，總統賴清德任命國安會諮詢委員徐斯儉博士出任國防部軍政副部長，國防部長顧立雄今（1日）於立法院備詢時表示支持，強調徐在國安會有國防相關事務歷練，並曾率隊參與台美軍事交流，期待其在新職務中協助推動國防改革與相關施政。

總統府日前公布人事案，任命在國安領域多年的徐斯儉出任國防部軍政副部長，人事令自今日起生效，相關任命也成為立法院今日關注焦點。

顧立雄備詢時指出，軍政副部長一職過去以文職任用，只是前軍政副部長柏鴻輝是軍職出身，徐斯儉則為文職出身，不過徐在國安會期間參與許多國防相關事務，並曾率隊參與台美軍事交流，國安業務涵蓋兩岸、外交、國防等面向，徐對國防事務相當嫻熟。

顧立雄強調，無論徐斯儉是否具軍旅經驗或有國防相關事務歷練，國防部期盼能倚賴其專業、專長，也希望他能深入參與各項國防改革計畫，並相信其上任後持續發揮國際視野與戰略長才，協助落實各項國防施政措施。





