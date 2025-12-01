徐斯儉任國防部副部長遭質疑 顧立雄力挺

▲總統府上周宣布表示，總統賴清德總統已正式任命，國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.03）

[NOWnews今日新聞] 總統府上周宣布表示，總統賴清德已正式任命，國安會諮詢委員徐斯儉出任國防部軍政副部長。國防部長顧立雄今（1）日答詢也力挺徐斯儉專業，他說，軍政副部長一直以來都是以文職任用，徐斯儉在國安會的歷練中，許多部分都與國防的相關事務重疊，因為國安包括兩岸、外交、國防，而國防佔了非常大的一部分。

顧立雄進一步指出，徐斯儉過去曾擔任國安會副秘書長及諮詢委員，並曾率隊參與台美軍事交流，對國防事務相當嫻熟，即使徐斯儉過去沒有軍職歷練，但國防部相當依賴徐斯儉的專業專長，並期待徐能深入參與各項國防改革計畫。

顧立雄期許，徐斯儉能夠在對國防事務有一定的深刻掌握情況之下，持續發揮國際視野跟戰略的長才，協助國防部落實各項國防施政的措施。

此外，監察院認為國防部對於「文人領軍」政策落實仍不足，文職人員未達法定比例三分之一的問題，顧立雄回應，國防部已在全面性的檢討。他表示，會詳加檢討國防部本部及一署四局的文職人員配置，以落實三分之一的文職條款規定。

顧立雄坦承，文職人員進入軍隊內部需經過安全查核，且必須對「部裡面的組織文化要能夠適應才能夠長留久用」。但他強調，這些因素都不能夠說我們就因此就不需要來進行檢討。顧立雄承諾將全面檢討如何保障文職人員的生涯規劃，並滿足對其專業要求。

