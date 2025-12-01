徐斯儉任國防部軍政副部長 顧立雄：徐曾率隊參與台美軍事交流
〔記者黃靖媗／台北報導〕總統府上週宣布已任命曾任外交部政次、國安會副秘書長、國安會諮委的徐斯儉為國防部副部長，總統令今(1)日生效。國防部長顧立雄今日說明，過往許多台美軍事交流都是由時任國安會副秘書長、諮委徐斯儉率隊參與，徐對國防事務事實上很嫻熟。
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇質詢關切徐斯儉被任命為國防部軍政副部長。
顧立雄說明，國防部軍政副部長一職，即使是前任副部長柏鴻輝也是以文職任用，只是出身背景不同，柏是軍職出身、徐是文職出身。
顧立雄指出，國安涵蓋兩岸、外交、國防，徐斯儉在國安會的歷練許多都在國防相關事務上，顧舉例指出，許多台美軍事交流都是由徐斯儉率隊參與，事實上徐斯儉對國防事務很嫻熟。
顧立雄表示，不管徐斯儉過去是否有擔任軍職，或是在國安會有國防相關事務的歷練，國防部都倚賴徐的專業、專長，希望徐能深入參與各項國防改革計畫，相信徐在對國防事務有一定深刻掌握的情況下，上任後一定會持續發揮國際、戰略長才，協助國防部落實各項國防施政的措施。
