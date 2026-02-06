徐斯儉勉精進服務 建構專業、效率主財團隊

（軍聞社記者蔡枋澐臺北6日電）

國防部副部長徐斯儉6日出席「國軍114年度主財年終工作檢討會」，肯定全體主財同仁，在預算執行、財務管理及服務官兵等方面的專業表現，並期勉大家持續精進，共同建構專業、有效率的主財服務團隊。

工檢會上午在國防部博愛營區舉行，由徐副部長出席致詞，並頒獎表揚「主計業務考核」、「軍種統計年報編撰」、「主計季刊投稿」、「國軍主財楷模」及「績優主計人員」等績優單位與個人，肯定主財同仁年度工作成果；隨後，由主計局長謝中將主持，會中進行各項業務及工作報告，詳實檢討年度主財業務執行情形，策進未來工作方向。

徐副部長表示，近年詐騙手法不斷翻新，部分官兵因財務失衡而誤入歧途，影響個人前途與軍譽；所幸在主計局、同袍儲蓄會及各地區財務單位持續推動理財與防詐宣教下，協助官兵建立正確的財務觀念，確保個人財務安全；他並強調，除強化防詐宣導外，也應提醒官兵避免不必要的金錢往來，降低潛在風險，以維護部隊純淨與紀律。

徐副部長指出，因應敵情威脅及地緣政治因素，國防預算逐年增加，預算籌措與執行壓力隨之提升，在全體主財同仁努力下，114年度國防預算執行成效穩健；同時，面對115年度相關預算案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」等審議作業，時間已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，亟賴主財體系持續投入，確保後續審議與執行作業順利推動。

另針對「國軍官兵急難貸款」等業務，徐副部長也肯定主計局近年推動多項制度精進，實質減輕官兵負擔、提供有感服務，展現主財體系照顧官兵的具體成效。

迎接嶄新一年，徐副部長期勉主財同仁審慎籌編預算、綿密執行管控，持續推動業務變革、提供官兵有感服務，並強調未來應善用AI 等新興科技，強化數據蒐整、統計分析與效益評估，提升主財專業效能與行政效率；同時，鞏固人才留用、建構優質工作環境，延續「正直、廉能、專業、創新、服務」主財核心價值，持續支援國防施政目標推動，奠定國家安全的堅實基礎。

國防部副部長徐斯儉頒獎表揚主計績優單位與個人。（軍聞社記者蔡枋澐攝）